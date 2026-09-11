Galaxy Z Fold8 учун Apple услубидаги анимация яратилди

·14·Техно
Galaxy Z Fold8 учун Apple услубидаги анимация яратилди

Технология оламида компаниялар орасидаги рақобат фақатгина аппарат таъминоти билан чекланиб қолмай, дастурий ечимлар ва ўзига хос визуал эффектлар борасида ҳам қизғин тус олмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Reddit платформасининг фаол фойдаланувчиларидан бири Galaxy Z Fold8 смартфони учун тажриба тариқасида махсус дастур ишлаб чиқди. Ушбу илова қурилма букланганда ва очилганда ўзига хос силлиқ анимация эффектини намойиш этиб, Apple томонидан яқинда тақдим этилган iPhone Дуо дизайн ечимларини эслатиб юборади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур экспериментал дастурий таъминот қурилманинг шарнир (мустаҳкам букланувчи механизм) датчикларидан келиб чиқадиган маълумотларни реал вақт режимида ўқийди. Шунинг асосида ташқи ва ички дисплейлар орасидаги тасвир ўтиш жараёни ниҳоятда равон тарзда бошқарилади. Намойиш этилган видеороликларга таянилса, яратилган анимация нафақат силлиқ ишлайди, балки шарнирнинг жорий ҳолатига бутунлай аниқ ва кечикишларсиз жавоб қайтаради.

Фойдаланувчилар муҳокамаси ва танқидлар

Apple ўзининг биринчи букланувчи смартфони бўлган iPhone Дуўни эълон қилганидан сўнг, мутахассислар ва оддий харидорлар эътиборини нафақат унинг конструкцияси, балки айнан шу дастурий анимация эффекти тортган эди. Қизиғи шундаки, тақдимотдан кейин Samsung компанияси Apple'нинг янги қурилмасига нисбатан ҳажв – яни очиқдан-очиқ троллиг уюштиришга ҳам улгурган эди.

Шунга қарамай, оддий энтузиастнинг қисқа фурсатда бундай функцияни мустақил равишда амалга оширгани интернет фойдаланувчилари орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Кўпчилик Samsung каби гигант компания бу каби қизиқарли визуал имкониятларни ўзининг Galaxy Z Fold8 базавий қоби Ғига нега олдиндан киритмаганини савол остига қўймоқда.

Келажакдаги янгиланишларга таъсири

Тармоқдаги муҳокамаларда аксарият истеъмолчилар Samsung инновациялар борасида етарлича креатив ёндашувни кўрсатмаётганини таъкидлаб ўтишди. Уларнинг фикрича, кореялик ишлаб чиқарувчи фойдаланувчилар тажрибасини янада бойитиш учун рақобатчиларнинг энг муваффақиятли дастурий топилмаларидан тезкорлик билан фойдаланиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Ҳозирча Samsung расмий равишда бу каби анимация эффектини ўзининг One UI қобиғига қўшиш нияти борлиги ҳақида ҳеч қандай баёнот бермади. Бироқ, мустақил дастурчиларнинг бундай уринишлари компания муҳандисларини келгусидаги дастурий янгиланишларда айнан шу каби майда, аммо жозибали деталларга эътибор қаратишга мажбур қилиши мумкин.

AppleSamsungGalaxy Z Fold8iPhone ДуоТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилдиSamsung Apple компаниясининг илк буклама телефонини масхара қилдиБугун, 09:27Нинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиНинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этдиБугун, 01:23Космик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиКосмик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиБугун, 00:50Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиЕвропа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиКеча, 21:52Xiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиXiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиКеча, 21:26Гексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиГексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиКеча, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади