Galaxy Z Fold8 учун Apple услубидаги анимация яратилди
Технология оламида компаниялар орасидаги рақобат фақатгина аппарат таъминоти билан чекланиб қолмай, дастурий ечимлар ва ўзига хос визуал эффектлар борасида ҳам қизғин тус олмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Reddit платформасининг фаол фойдаланувчиларидан бири Galaxy Z Fold8 смартфони учун тажриба тариқасида махсус дастур ишлаб чиқди. Ушбу илова қурилма букланганда ва очилганда ўзига хос силлиқ анимация эффектини намойиш этиб, Apple томонидан яқинда тақдим этилган iPhone Дуо дизайн ечимларини эслатиб юборади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур экспериментал дастурий таъминот қурилманинг шарнир (мустаҳкам букланувчи механизм) датчикларидан келиб чиқадиган маълумотларни реал вақт режимида ўқийди. Шунинг асосида ташқи ва ички дисплейлар орасидаги тасвир ўтиш жараёни ниҳоятда равон тарзда бошқарилади. Намойиш этилган видеороликларга таянилса, яратилган анимация нафақат силлиқ ишлайди, балки шарнирнинг жорий ҳолатига бутунлай аниқ ва кечикишларсиз жавоб қайтаради.
Фойдаланувчилар муҳокамаси ва танқидларApple ўзининг биринчи букланувчи смартфони бўлган iPhone Дуўни эълон қилганидан сўнг, мутахассислар ва оддий харидорлар эътиборини нафақат унинг конструкцияси, балки айнан шу дастурий анимация эффекти тортган эди. Қизиғи шундаки, тақдимотдан кейин Samsung компанияси Apple'нинг янги қурилмасига нисбатан ҳажв – яни очиқдан-очиқ троллиг уюштиришга ҳам улгурган эди.
Шунга қарамай, оддий энтузиастнинг қисқа фурсатда бундай функцияни мустақил равишда амалга оширгани интернет фойдаланувчилари орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Кўпчилик Samsung каби гигант компания бу каби қизиқарли визуал имкониятларни ўзининг Galaxy Z Fold8 базавий қоби Ғига нега олдиндан киритмаганини савол остига қўймоқда.
Келажакдаги янгиланишларга таъсириТармоқдаги муҳокамаларда аксарият истеъмолчилар Samsung инновациялар борасида етарлича креатив ёндашувни кўрсатмаётганини таъкидлаб ўтишди. Уларнинг фикрича, кореялик ишлаб чиқарувчи фойдаланувчилар тажрибасини янада бойитиш учун рақобатчиларнинг энг муваффақиятли дастурий топилмаларидан тезкорлик билан фойдаланиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.
Ҳозирча Samsung расмий равишда бу каби анимация эффектини ўзининг One UI қобиғига қўшиш нияти борлиги ҳақида ҳеч қандай баёнот бермади. Бироқ, мустақил дастурчиларнинг бундай уринишлари компания муҳандисларини келгусидаги дастурий янгиланишларда айнан шу каби майда, аммо жозибали деталларга эътибор қаратишга мажбур қилиши мумкин.
…