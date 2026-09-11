11 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?

·13·Дунё
11 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?

Бугун, 11 сентябрь — тарихнинг турли даврларига оид муҳим воқеалар, кашфиётлар ва шахслар таваллуди билан боғлиқ сана. Айрим воқеалар дунё тарихини ўзгартирган бўлса, бошқалари кундалик ҳаётимизда ҳануз учрайдиган нарсалар билан боғлиқ.

11 сентябрь санаси, айниқса, 2001 йилдаги АҚШда содир этилган террорчилик ҳужумлари билан боғлиқ оғир хотира сифатида тарихда қолган. Шу билан бирга, бу санада тадқиқотлар, транспорт ва маданият тарихига оид бошқа воқеалар ҳам рўй берган.

2001 йил — дунё тарихини ўзгартирган 11 сентябрь

2001 йил 11 сентябрь куни АҚШда «Ал-Қоида» террорчилик ташкилоти аъзолари томонидан тўртта йўловчи самолёти олиб қочилиб, улардан иккитаси Нью-Йоркдаги Жаҳон савдо маркази мажмуасига, бири Пентагонга йўналтирилган. Тўртинчи самолёт Пенсильвания штатида қулаган.

Ҳужумлар оқибатида қарийб 3 минг киши ҳалок бўлган. Бу воқеа АҚШнинг ички ва ташқи сиёсатига, халқаро хавфсизлик тизимига ҳамда кейинги ўн йилликлардаги жаҳон сиёсатининг йўналишига улкан таъсир кўрсатди.

2026 йилда ушбу фожиага 25 йил тўлмоқда. Бугун АҚШда қурбонларни хотирлаш маросимлари ўтказилмоқда.

1609 йил — Генри Ҳадсон Нью-Йорк ҳудудига етиб келди

11 сентябрь санаси яна бир тарихий саёҳат билан ҳам боғлиқ.

1609 йилда инглиз денгизчиси Генри Ҳадсон ҳозирги Нью-Йорк ҳудудига етиб келган ва кейинчалик унинг номи билан аталган Ҳадсон дарёсини тадқиқ қилган.

Шу сабабли баъзи тақвимларда бу воқеа «Манҳеттен оролининг кашф этилиши» сифатида қайд этилади. Бироқ «оролни кашф қилди» деган иборани эҳтиёткорлик билан ишлатиш керак: Манҳеттен ҳудудида европаликлардан анча олдин маҳаллий халқлар яшаган. Ҳадсоннинг экспедицияси эса Европа географик тадқиқотлари нуқтаи назаридан муҳим воқеа бўлган.

Қиррали стаканнинг ҳақиқий санаси — 1943 йил

11 сентябрь билан боғлиқ қизиқарли маълумотлардан бири машҳур қиррали стакан тарихидир.

Бу ерда муҳим тузатиш бор: айрим тақвимларда 1945 йил деб кўрсатилса-да, манбаларда биринчи совет қиррали стаканининг Гусь-Хрустальный шиша заводида 1943 йил 11 сентябрда ишлаб чиқарилгани қайд этилади.

Унинг дизайни кўпинча ҳайкалтарош Вера Мухина номи билан боғланади. Кейинчалик қиррали стакан совет даври кундалик ҳаётининг энг таниш буюмларидан бирига айланди.

1985 йил — Тошкент Жанубий вокзалида янги давр

11 сентябрь санаси Тошкент тарихи билан боғлиқ маълумотларда ҳам учрайди.

Тошкент Жанубий вокзали 1963 йилда қурилган, 1985 йилда эса вокзал мажмуаси капитал реконструкция қилинган. Ўзбекистон темир йўллари тизимига оид расмий архив маълумотларида ҳам шу факт қайд этилган.

Шунинг учун «1985 йил 11 сентябрда вокзал ишга туширилган» деган маълумотни аниқ манбасиз қатъий факт сифатида беришдан кўра, «1985 йилда Жанубий вокзал реконструкция қилинган» деб ёзиш тўғриroq бўлади.

Кейинчалик вокзал яна замонавийлаштирилди ва 2018 йилда капитал реконструкциядан сўнг қайта фойдаланишга топширилди.

1965 йил — Башар Асад таваллуд топган

1965 йил 11 сентябрда Суриянинг собиқ президенти Башар Асад Дамашқ шаҳрида туғилган.

У 2000 йилдан 2024 йилгача Сурия президенти лавозимида фаолият юритган. 2024 йил декабрида унинг ҳокимияти ағдарилган ва президентлик лавозимидаги даври якунланган.

Шу сабабли бугунги тақвимларда уни «Сурия президенти» деб ҳозирги замондаги лавозимда кўрсатиш тўғри эмас. У — Суриянинг собиқ президенти.

11 сентябрь: бир сана, турли хотиралар

Бугунги сана бир-биридан кескин фарқ қилувчи тарихий воқеаларни ўзида жамлайди.

Йил

Воқеа

1609

Генри Ҳадсон ҳозирги Нью-Йорк ҳудудини тадқиқ қилди

1943

Машҳур қиррали стаканнинг илк намунаси ишлаб чиқарилди

1965

Башар Асад туғилди

1985

Тошкент Жанубий вокзали капитал реконструкция қилинди

2001

АҚШда 11 сентябрь террорчилик ҳужумлари содир бўлди

Бугунги куннинг энг муҳим сабоғи

11 сентябрь — шунчаки тақвимдаги навбатдаги сана эмас. Унда инсониятнинг кашфиёт ва тараққиёт йўли ҳам, оғир тарихий фожиалар ҳам мужассам.

Тарихдаги саналарнинг ҳақиқий қиймати эса уларни шунчаки ёдлашда эмас, балки ўтмишдан тўғри хулоса чиқаришдадир.

Бугун 11 сентябрь. 25 йил аввал дунё тарихини ўзгартирган фожиа содир бўлган сана ҳам, асрлар олдинги географик саёҳатлар ва Тошкент тарихидаги муҳим ўзгаришлар ҳам айнан шу кунга тўғри келади.

11 сентябрь2001 йил террорГенри Ҳадсонқиррали стаканТошкент Жанубий вокзалиБашар Асадтарихий воқеа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиБугун, 09:14Сунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилдиСунъий интеллект камераларини чалғитишга мўлжалланган кўйлак яратилдиБугун, 04:33343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)343 км/соат тезликда кетаётган катер ҳавога кўтарилиб, бир неча марта ағдарилди (видео)Бугун, 03:55Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Хитойда одамлар табиий офатларни бошдан кечириш учун пул тўламоқда (видео)Бугун, 03:39Саккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиСаккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиБугун, 01:00Моғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиМоғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиБугун, 00:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи