Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳи

·37·Маданият
Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳи

Ҳиндистон пойтахти Нью-Деҳли шаҳридаги Миллий ҳунармандчилик музейида (National Crafts Museum) БРИКС саммити доирасида «BRICS Bazaar: Crafting Cultures, Connecting People» номли халқаро кўргазма ўз ишини бошлади. Тадбирни ёритиш учун ташриф буюрган журналистлар гуруҳи сифатида павильонларни кузатар эканмиз, тўсатдан таниш ва қадрдон нафасни туйиб, чексиз қувонч ва фахрни ҳис қилдик.

Кўргазманинг бош кириш қисмидаги кўп тилли рамзий пештоқда дунёнинг бошқа тиллари қаторида она тилимизда ҳам катта ҳарфлар билан «Xush kelibsiz!» деб ёзиб қўйилгани халқаро меҳмонларга ўзбек маданияти ушбу йирик платформанинг ажралмас бир бўлаги эканини намоён этиб турибди.

Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳи

Деҳли марказида порлаган ўзбек ипаги ва Қўқон кулоллик мактаби

Кўргазма ҳудуди бўйлаб юқорига осилган турфа миллий матолар орасида ўзбек хонатласи ва алоҳида ажралиб турувчи «Uzbekistan» ёзувли ёрқин миллий атлас-адрас полотнолари ҳар қандай меҳмоннинг эътиборини тортади.

Асосий павильонлар қаторида юртимиз номидан ташкил этилган алоҳида миллий стенд қад ростлаган:

Анъанавий кулоллик (Traditional Pottery) бўйича таниқли уста ҳунарманд Акбар Турсуналиев (Qo‘qon Ceramics School);

Дастгоҳли рангтасвир ва нақшкорлик (Easel Painting) йўналишида маҳоратли мутахассис Улуғбек Шарабаев.

Бизнинг миллий стендимизда намойиш этилаётган Қўқон кулоллик мактабига хос лаганлар, чойнак-пиёлалар, мевадонлар ва ноёб нақшли кўзачалар маҳорат чўққисини намоён этмоқда. Айниқса, махсус ковакларга «BRICS INDIA 2026 / UZBEKISTAN KOKAND» деб зарҳал ва миллий бўёқларда муҳрланган рамзий лаганлар хорижлик сайёҳлар ҳамда дипломатлар томонидан катта қизиқиш билан кузатилмоқда.

Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳи

Олис Деҳлидаги самимий дийдор ва таҳририятга туҳфа

Юртдан минглаб чақирим олисда ўз ватандошларимизни, миллий санъатимизни дунё минбарида юксак даражада танитаётган усталаримизни учратиш ўзгача завқ бағишлади. Қизғин ва самимий суҳбат давомида усталаримиз ҳиндистонликлар ва хорижий делегация вакиллари ўзбек нақшларининг нозик жиҳатлари ҳамда кулоллик сирларига жуда юқори баҳо бераётганини таъкидлашди.

Дийдор якунида Қўқон кулоллик мактаби устаси Акбар ака Турсуналиев қўл меҳнати билан яратилган, қора фонда сариқ, яшил ва фируза рангли қадимий ислимий нақшлар билан безатилган ноёб кўзачани сайтимиз — Zamin.uz таҳририятига эсдалик сифатида совға қилди.

Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳи

Ушбу мўъжазгина туҳфа биз учун шунчаки чиройли кулоллик буюми эмас, балки Деҳлидаги БРИКС саммити кунларида ўзбек миллий мероси ва ҳамжиҳатлигининг ёрқин тимсолига айланди.

Деҳлидан тайёрланган янги лавҳаларни кузатиб боринг.

ҲиндистонКўргазмаҲунармандчиликБРИКС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтарди"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтардиБугун, 00:26Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)Кеча, 20:26Деклан Райснинг севгилиси яна танқидлар марказида қолдиДеклан Райснинг севгилиси яна танқидлар марказида қолдиКеча, 17:49«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...Кеча, 11:26«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...Кеча, 11:03Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Кеча, 08:47
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)