«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)

·0·Маданият
«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)

Актриса Вазира Юнусова “Daryo Lifestyle” каналига берган интервюсида оиладаги аёл ва эркакнинг ўрни, оғир вазиятларда бир-бирини қўллаб-қувватлаш ва турмушдаги масъулият ҳақида гапирди.

“Мен атала қилган пайтларим ҳам бўлган. Оддий атала ёки ҳолвайтар қилиб кутиб олган кунларим бўлган. Кейин кулиб-кулиб ўша таомни бирга еган пайтларимиз ҳам бўлган. 'Турмуш' деб бекорга айтилмаган. Ота-боболаримиз шундай зўр матал, масал ва мақолларни айтиб кетган.

'Турмушнинг мушти бор' дегани эркак кишининг аёлни уриши назарда тутилмаган. Аксинча, шундай вазиятларда аёл эркагининг ёнида елкама-елка туриб бериши керак. Ақлли аёл бўлиш керак.

Эркак бош бўлса, бўйин — аёл. 'Аёл қаёққа бурса, эркак киши ҳам ўша ёққа кетади', дейишади. Шунинг учун ҳар қандай вазиятда бир-бирини тушуниш муҳим.

Масалан, эркак киши кўчадан жаҳли чиқиб, асаби бузилиб кириб келиши мумкин. Шундай пайтда 'тегма унга, тегма'. Виж-виж-виж қилади, уруш-жанжал бошланади, бошқа нарса бўлади. Шунақа вақтда аксинча, озгина ўзини босиш керак”, — деди актриса.

Вазира Юнусова оиладаги молиявий масалалар ва эр-хотиннинг бир-биридан кутадиган нарсалари ҳақида ҳам фикр билдирди.

“Йилдан йилга янги телефонлар чиқиб ётибди. Ўртоғим дўкондан iPhone 16, 17, 18 олибди, мен ҳам олишим керак, дейди. Бундай пайтда борига шукр қилиб, 'мана ол, менинг борим шу', дейиш керак. Бу ҳеч нарса бермайдида, эркак кишининг ширин сўзи.

Лекин эркак киши ҳам ўзидан кетиб қолмаслиги керак. Ҳеч бўлмаса, бир даста гул кўтариб боринг”, — дея ўз фикрларини билдирди актриса.

Вазира ЮнусоваDaryo Lifestyleoilaviy munosabatlaroila ichidagi mas'uliyat
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиЖасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 14:09Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиБугун, 10:18Селин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтдиСелин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтдиКеча, 23:17Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Кеча, 18:29Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Кеча, 17:40Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Кеча, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди