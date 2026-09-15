«Турмушнинг мушти бор» деганда нимани назарда тутишган? Вазира Юнусова изоҳ берди (видео)
Актриса Вазира Юнусова “Daryo Lifestyle” каналига берган интервюсида оиладаги аёл ва эркакнинг ўрни, оғир вазиятларда бир-бирини қўллаб-қувватлаш ва турмушдаги масъулият ҳақида гапирди.
“Мен атала қилган пайтларим ҳам бўлган. Оддий атала ёки ҳолвайтар қилиб кутиб олган кунларим бўлган. Кейин кулиб-кулиб ўша таомни бирга еган пайтларимиз ҳам бўлган. 'Турмуш' деб бекорга айтилмаган. Ота-боболаримиз шундай зўр матал, масал ва мақолларни айтиб кетган.
'Турмушнинг мушти бор' дегани эркак кишининг аёлни уриши назарда тутилмаган. Аксинча, шундай вазиятларда аёл эркагининг ёнида елкама-елка туриб бериши керак. Ақлли аёл бўлиш керак.
Эркак бош бўлса, бўйин — аёл. 'Аёл қаёққа бурса, эркак киши ҳам ўша ёққа кетади', дейишади. Шунинг учун ҳар қандай вазиятда бир-бирини тушуниш муҳим.
Масалан, эркак киши кўчадан жаҳли чиқиб, асаби бузилиб кириб келиши мумкин. Шундай пайтда 'тегма унга, тегма'. Виж-виж-виж қилади, уруш-жанжал бошланади, бошқа нарса бўлади. Шунақа вақтда аксинча, озгина ўзини босиш керак”, — деди актриса.
Вазира Юнусова оиладаги молиявий масалалар ва эр-хотиннинг бир-биридан кутадиган нарсалари ҳақида ҳам фикр билдирди.
“Йилдан йилга янги телефонлар чиқиб ётибди. Ўртоғим дўкондан iPhone 16, 17, 18 олибди, мен ҳам олишим керак, дейди. Бундай пайтда борига шукр қилиб, 'мана ол, менинг борим шу', дейиш керак. Бу ҳеч нарса бермайдида, эркак кишининг ширин сўзи.
Лекин эркак киши ҳам ўзидан кетиб қолмаслиги керак. Ҳеч бўлмаса, бир даста гул кўтариб боринг”, — дея ўз фикрларини билдирди актриса.
Изоҳлар 0
…