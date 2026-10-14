“Мовий денгиз афсонаси” фильми юлдузи Чон Жихённинг турмуш ўртоғи унинг эри эканидан фахрланишини айтган

·41·Маданият
“Мовий денгиз афсонаси” фильми юлдузи Чон Жихённинг турмуш ўртоғи унинг эри эканидан фахрланишини айтган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур жанубий кореялик актриса Чон Жихённинг турмуш ўртоғи Чхве Жун Хёк Instagramъда унинг эри эканлигидан фахрланишини билдирган.
  • Чон Жихён Жанубий Кореянинг энг талабгир актрисаларидан бири бўлиб, сериаллар учун ҳар бир қисмига 200 миллион вон (тахминан 170 минг доллар)дан ортиқ ҳақ олади.
  • Молия соҳасида тадбиркорлик қилувчи Чхве Жун Хёк билан актриса 2012 йилда турмуш қурган ва уларнинг икки нафар ўғли бор.

Жанубий Кореянинг машҳур актрисаси Чон Жихён нафақат экрандаги образлари, балки гўзаллиги ва ўзига хос жозибаси билан ҳам мухлислар эътиборини қозонган. Унинг турмуш ўртоғи ҳам актрисага бўлган муҳаббатини яширмайди. Айтилишича, у ўзининг Instagram саҳифасида «Чон Жихённинг турмуш ўртоғи эканимдан жуда бахтиёрман», деган мазмундаги пост қолдирган.

Чон Жихён Жанубий Кореянинг энг машҳур ва талаб юқори бўлган актрисаларидан бири ҳисобланади. ОАВ хабарларига кўра, у сериалнинг ҳар бир қисми учун 200 миллион вондан ортиқ, яъни тахминан 170 минг доллар ҳақ олган. Шунингдек, актриса йирик халқаро брендлар билан ҳамкорлик қилиб келади.

Унинг ташқи кўриниши, экрандаги харизмаси ва ўзига хос услуби кўп йиллардан буён мухлислар эътиборини тортиб келади. Чон Жихён нафақат сериаллардаги роллари, балки реклама лойиҳалари орқали ҳам катта даромад топади.

Актрисанинг молиявий муваффақияти фақат санъат билан чекланмайди. Оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, у Сеулда бир нечта қимматбаҳо кўчмас мулк объектларига эга. Унинг турмуш ўртоғи Чхве Жун Хёк эса молия соҳасида фаолият юритадиган тадбиркор бўлиб, жуфтлик 2012 йилда турмуш қурган.

Oq libosdagi kelin va kostyumdagi kuyovning toʻy marosimidagi suratlari.

Жуфтликнинг икки нафар ўғли бор. Чон Жихён шахсий ҳаётини омма эътиборидан нисбатан узоқ тутишга ҳаракат қилади. Шунга қарамай, унинг оиласи ва турмуш ўртоғи билан муносабатлари мухлисларда қизиқиш уйғотиб келади.

Маълумот учун, у 2001 йилда суратга олинган «My Sassy Girl» фильми орқали кенг танилган. Актриса «My Love from the Star», «The Legend of the Blue Sea» (“Мовий денгиз афсонаси”) каби машҳур сериаллар, шунингдек, «The Thieves» ва «Assassination» фильмларидаги роллари билан мухлислар меҳрини қозонган.

Janubiy Koreya seriallarining ikki xil reklama posteri yonma-yon koʻrinishi.
Чон ЖихёнMy Sassy GirlMy Love from the StarThe Legend of the Blue Sea
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қиролича Сондок» юлдузи Ко Хён Чон фарзандларидан айро яшаши ҳақида гапирди«Қиролича Сондок» юлдузи Ко Хён Чон фарзандларидан айро яшаши ҳақида гапирдиКеча 07:29Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)31 июл 02:57IU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқладиIU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқлади10 июл 16:21Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиМуқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди2 июл 15:16Соҳиба образи билан танилган актриса нима сабабдан кеч турмуш қургани ҳақида очиқ гапирдиСоҳиба образи билан танилган актриса нима сабабдан кеч турмуш қургани ҳақида очиқ гапирдиБугун 15:04Райҳон Ғаниева санъаткор бўлмаганида ким бўлишини айтди (видео)Райҳон Ғаниева санъаткор бўлмаганида ким бўлишини айтди (видео)Бугун 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди