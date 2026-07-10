IU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқлади
Жанубий Кореянинг энг машҳур юлдузли жуфтликларидан бири саналган хонанда IU ва актёр Ли Чон Сок муносабатларига расман якун ясади. Бу ҳақда икки санъаткорнинг агентликлари расмий баёнот билан чиқиш қилиб, уларнинг ажрашганини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, IU ва Ли Чон Сок 2022 йилда ўзаро муносабатларини оммага расман эълон қилган эди. Шундан буён улар қарийб тўрт йил давомида Корея шоу-бизнесининг энг кўп муҳокама қилинган жуфтликларидан бири бўлиб келган.
Тарқатилган маълумотларга кўра, томонлар ўзаро ҳурматни сақлаган ҳолда айрилишга қарор қилган. Эндиликда улар яхши дўст ва ҳамкасб сифатида муносабатларни давом эттириши айтилмоқда.
Манбаларга кўра, ажралишнинг асосий сабабларидан бири ҳар икки санъаткорнинг ниҳоятда банд ижодий фаолияти ва бир-бирига етарли вақт ажрата олмагани бўлган.
Кутилмаган хабар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Мухлисларнинг бир қисми бу қарорни афсус билан қарши олган бўлса, бошқалари эса юлдузларнинг танловини ҳурмат қилишини билдириб, уларга келгуси фаолиятида омад тиламоқда.
…