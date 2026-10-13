«Қиролича Сондок» юлдузи Ко Хён Чон фарзандларидан айро яшаши ҳақида гапирди

·22·Маданият
«Қиролича Сондок» юлдузи Ко Хён Чон фарзандларидан айро яшаши ҳақида гапирди

Жанубий Кореянинг машҳур актрисаларидан бири Ко Хён Чон шахсий ҳаёти ва фарзандлари билан муносабати ҳақидаги самимий иқрори билан мухлислар эътиборини тортган.

Актриса 1995 йилда Samsung асосчисининг набираси, Shinsegae гуруҳи раҳбари Чунг Ёнг Жинга турмушга чиққан. Жуфтликнинг бир ўғил ва бир қизи бор. Бироқ улар 2003 йил ноябрда, қарийб саккиз ярим йиллик турмушдан сўнг ажрашишган. Ўша пайтда фарзандларининг васийлиги отасига берилган.

Турмушга чиққач, Ко Хён Чон актёрлик фаолиятини вақтинча тўхтатган. 2005 йилда эса «Баҳор куни» сериали орқали экранларга қайтган ва кейинчалик «Қиролича Сондок» каби машҳур лойиҳаларда иштирок этган.

To'y libosidagi koreyalik kelin va kuyov gullar fonida turibdi.

2024 йил 27 ноябрда tvN телеканалида намойиш этилган «You Quiz on the Block» дастурида актриса фарзандлари ҳақида гапирган. Унинг айтишича, кўпчилик унинг болаларини кўриб туриш-турмаслиги билан қизиқади.

«Бирга яшамаганимиз учун улар билан ўзимни ноқулай ҳис қилардим. Бир-биримизга яқин эмаслигимиз бунчалик оғриқли бўлишини билмаган эканман», — деган актриса кўз ёшларини тийиб тура олмай.

Ко Хён Чон фарзандлари билан муносабатидаги бу масофа унга оғир ботишини ҳам яширмаган. Унинг иқрори ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлган.

Ко Хён ЧонShinsegaeYou Quiz on the BlockЧунг Ёнг Жин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқладиIU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқлади10 июл 16:21“Фарғонадан кетгим келмайди” — Отабек Муҳаммадзоҳид (видео)“Фарғонадан кетгим келмайди” — Отабек Муҳаммадзоҳид (видео)Кеча 22:24“Онамнинг қистови билан уйланганман” — Сардор Мамадалиев (видео)“Онамнинг қистови билан уйланганман” — Сардор Мамадалиев (видео)Кеча 21:59Ўзбекистон шахматидаги янги етакчи ким? Нодирбек Абдусатторовнинг эътирофи муҳокамадаЎзбекистон шахматидаги янги етакчи ким? Нодирбек Абдусатторовнинг эътирофи муҳокамадаКеча 18:57Зебо Раҳимова Исландиядаги эртакнамо уйча билан яна барчани ҳайратда қолдирди (видео)Зебо Раҳимова Исландиядаги эртакнамо уйча билан яна барчани ҳайратда қолдирди (видео)Кеча 15:42Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Кеча 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар