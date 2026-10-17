“Татар қизи – 2026” ғолибига автомобиль ва “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони топширилди

·63·Маданият
“Татар қизи – 2026” ғолибига автомобиль ва “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони топширилди

ЎзбекистондаТатар қизи – 2026” халқаро кўрик-танлови ғолиби Амина Маҳмудова бош соврин — “Zeekr” автомобили билан тақдирланди. Бу ҳақда Маданият вазири Озодбек Назарбеков ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилди.

Пойтахтдаги Миллий маданий марказлар павильонида ўтказилган тақдирлаш маросимида Амина Маҳмудовага автомобиль топширилди. Шунингдек, Ботир Зокиров номидаги Миллий эстрада санъати институти талабаси бўлган ғолибга “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони ҳам берилди.

Туркманистонда ташкил этилган халқаро танловнинг финал босқичида Ўзбекистон, Россия, Қирғизистон, Туркия ва Туркманистондан жами 12 нафар иштирокчи қатнашди. Қизлар ўзаро беллашувларда тил билими, миллий урф-одатлар ва маданиятга оид билимлари, ижодий қобилияти ҳамда саҳна маҳоратини намойиш этди.

Амина Маҳмудова ўз истеъдоди ва тайёргарлиги билан ҳакамлар эътирофига сазовор бўлиб, танловнинг бош ғолиби деб топилди. Вазирнинг маълум қилишича, бош соврин — “Zeekr” автомобили Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов номидан топширилган.

Озодбек Назарбеков ёш ғолибни муваффақияти билан табриклаб, унга келгусидаги ижодий фаолиятида янги ютуқлар тилаган. Шунингдек, ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш ва уларнинг халқаро майдондаги муваффақиятларини эътироф этиш маданият ҳамда санъат ривожида муҳим ўрин тутиши таъкидланган.

Татар қизи – 2026Амина МаҳмудоваZeekrМаданият вазири Озодбек Назарбеков
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олдиЎзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди9 октябр 14:04“Блогер бўламан” деган болакайга Озодбек Назарбеков телефон совға қилди (видео)“Блогер бўламан” деган болакайга Озодбек Назарбеков телефон совға қилди (видео)29 сентябр 02:13Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиВаймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келди13 август 11:29Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилинди10 август 16:52Zeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатадиZeekr чет элга олиб чиқилган машиналарни блоклашни тўхтатади28 июл 16:58Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокландиZeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди24 июл 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди