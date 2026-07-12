Хавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетди
Европанинг нуфузли Эуро НКAP ташкилоти сўнгги ўн йилликдаги энг кенг кўламли ва қатъий янгиланган хавфсизлик синовлари натижаларини эълон қилди. Янги методика бўйича ўтказилган илк краш-тестларда Германиянинг BMW iX3 ва Хитойнинг Zeekr 7GT электромобиллари иштирок этди. Ҳар икки модел ҳам максимал беш юлдузли рейтингни қўлга киритган бўлса-да, хитойлик бренд аксарият кўрсаткичлар бўйича немис автосаноати гигантидан устун эканини исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эуро НКAP мутахассислари автомобилларни тўртта асосий йўналиш бўйича имтиҳондан ўтказдилар. Хусусан, хавфсиз ҳайдаш (Сафе Дривинг) тоифасида BMW iX3 модели 73 фоиз натижа қайд этди. Экспертлар ушбу моделда жисмоний бошқарув тугмалари сақлаб қолингани, ҳайдовчи ҳолатини назорат қилиш ва йўл белгиларини аниқлаш тизимларини юқори баҳоладилар. Германия, Франция, Италия ва Австрия бўйлаб ўтказилган 2000 километрлик синовларда BMW тизими тезлик чекловларини 86 фоиз ҳолатда тўғри аниқлаган.
Технологик устунлик ва хавфсизлик тизимлариZeekr 7GT ушбу йўналишда 79 фоиз балл тўплаб, рақибидан ўзиб кетди. ixbt.com маълумотига кўра, хитойлик муҳандислар автомобилга ҳайдовчининг чарчоғини ва хавфсизлик камаридан нотўғри фойдаланишни аниқлайдиган мукаммалроқ мониторинг тизимини ўрнатишган. Шунингдек, салонда қолиб кетган болани аниқлаш функцияси ва болалар ўриндиғини ўрнатиш учун олд йўловчи ҳаво ёстиғини ўчириш имконияти Zeekr моделига қўшимча очколар келтирди. Бироқ, кўплаб функцияларнинг фақат мультимедиа экрани орқали бошқарилиши ва йўл белгиларини аниқлашдаги бироз пастроқ кўрсаткич (79 фоиз) унинг умумий баллига таъсир кўрсатди.
Тўқнашувларнинг олдини олиш тизимлари синовида ҳам фарқ сезиларли бўлди: BMW iX3 83 фоиз, Zeekr 7GT эса 89 фоиз натижа кўрсатди. Экспертлар Zeekr моделидаги автоматик фавқулодда тормозланиш тизими ва эшик очилганда яқинлашаётган велосипедчи ҳақида огоҳлантириш функциясини алоҳида эътироф этишди. Бу каби технологиялар бугунги шаҳар шароитида бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.
Урилиш тестлари ва йўловчилар ҳимоясиБевосита тўқнашув вақтида йўловчиларни ҳимоя қилиш даражаси бўйича ҳам хитойлик электромобил пешқадамлик қилди. Zeekr 93 фоиз балл билан рекорд натижалардан бирини қайд этган бўлса, BMW 86 фоиз кўрсаткич билан чекланди. BMW ён томондан зарбаларда максимал балл олган бўлса-да, олд қисмдан тўқнашувда катталар хавфсизлиги фақат "яхши" ёки "етарли" деб баҳоланди. Zeekr эса болалар хавфсизлиги ва ён зарбалар бўйича энг юқори баҳоларга лойиқ кўрилди.
Тўқнашувдан кейинги хавфсизлик (Пост Краш Сафетй) бўйича ҳар икки автомобил ҳам 95 фоиздан юқори натижа кўрсатди. Эуро НКAP ҳисоботида қайд этилишича:
- Ҳар икки электромобилнинг эшиклари кучли зарбадан кейин ҳам ичкаридан ва ташқаридан осонгина очилган;
- BMW моделида юқори кучланишли батарея тўқнашувдан сўнг дарҳол ва хавфсиз тарзда ўчирилган;
- Zeekr фавқулодда хизматларни автоматик чақириш тизимидаги кичик камчилик сабабли ушбу бўлимда бироз балл йўқотган.
…