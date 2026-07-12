Хавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетди

·23·Авто
Хавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетди

Европанинг нуфузли Эуро НКAP ташкилоти сўнгги ўн йилликдаги энг кенг кўламли ва қатъий янгиланган хавфсизлик синовлари натижаларини эълон қилди. Янги методика бўйича ўтказилган илк краш-тестларда Германиянинг BMW iX3 ва Хитойнинг Zeekr 7GT электромобиллари иштирок этди. Ҳар икки модел ҳам максимал беш юлдузли рейтингни қўлга киритган бўлса-да, хитойлик бренд аксарият кўрсаткичлар бўйича немис автосаноати гигантидан устун эканини исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эуро НКAP мутахассислари автомобилларни тўртта асосий йўналиш бўйича имтиҳондан ўтказдилар. Хусусан, хавфсиз ҳайдаш (Сафе Дривинг) тоифасида BMW iX3 модели 73 фоиз натижа қайд этди. Экспертлар ушбу моделда жисмоний бошқарув тугмалари сақлаб қолингани, ҳайдовчи ҳолатини назорат қилиш ва йўл белгиларини аниқлаш тизимларини юқори баҳоладилар. Германия, Франция, Италия ва Австрия бўйлаб ўтказилган 2000 километрлик синовларда BMW тизими тезлик чекловларини 86 фоиз ҳолатда тўғри аниқлаган.

Технологик устунлик ва хавфсизлик тизимлари

Zeekr 7GT ушбу йўналишда 79 фоиз балл тўплаб, рақибидан ўзиб кетди. ixbt.com маълумотига кўра, хитойлик муҳандислар автомобилга ҳайдовчининг чарчоғини ва хавфсизлик камаридан нотўғри фойдаланишни аниқлайдиган мукаммалроқ мониторинг тизимини ўрнатишган. Шунингдек, салонда қолиб кетган болани аниқлаш функцияси ва болалар ўриндиғини ўрнатиш учун олд йўловчи ҳаво ёстиғини ўчириш имконияти Zeekr моделига қўшимча очколар келтирди. Бироқ, кўплаб функцияларнинг фақат мультимедиа экрани орқали бошқарилиши ва йўл белгиларини аниқлашдаги бироз пастроқ кўрсаткич (79 фоиз) унинг умумий баллига таъсир кўрсатди.

Тўқнашувларнинг олдини олиш тизимлари синовида ҳам фарқ сезиларли бўлди: BMW iX3 83 фоиз, Zeekr 7GT эса 89 фоиз натижа кўрсатди. Экспертлар Zeekr моделидаги автоматик фавқулодда тормозланиш тизими ва эшик очилганда яқинлашаётган велосипедчи ҳақида огоҳлантириш функциясини алоҳида эътироф этишди. Бу каби технологиялар бугунги шаҳар шароитида бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Урилиш тестлари ва йўловчилар ҳимояси

Бевосита тўқнашув вақтида йўловчиларни ҳимоя қилиш даражаси бўйича ҳам хитойлик электромобил пешқадамлик қилди. Zeekr 93 фоиз балл билан рекорд натижалардан бирини қайд этган бўлса, BMW 86 фоиз кўрсаткич билан чекланди. BMW ён томондан зарбаларда максимал балл олган бўлса-да, олд қисмдан тўқнашувда катталар хавфсизлиги фақат "яхши" ёки "етарли" деб баҳоланди. Zeekr эса болалар хавфсизлиги ва ён зарбалар бўйича энг юқори баҳоларга лойиқ кўрилди.

Тўқнашувдан кейинги хавфсизлик (Пост Краш Сафетй) бўйича ҳар икки автомобил ҳам 95 фоиздан юқори натижа кўрсатди. Эуро НКAP ҳисоботида қайд этилишича:

  • Ҳар икки электромобилнинг эшиклари кучли зарбадан кейин ҳам ичкаридан ва ташқаридан осонгина очилган;
  • BMW моделида юқори кучланишли батарея тўқнашувдан сўнг дарҳол ва хавфсиз тарзда ўчирилган;
  • Zeekr фавқулодда хизматларни автоматик чақириш тизимидаги кичик камчилик сабабли ушбу бўлимда бироз балл йўқотган.
Ушбу натижалар Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам катта қизиқиш уйғотиши табиий, чунки сўнгги йилларда мамлакатимизда Zeekr бренди моделлари оммалашиб бормоқда. Мазкур краш-тест хитойлик ишлаб чиқарувчилар нафақат дизайн ва технология, балки энг муҳим жиҳат — хавфсизлик борасида ҳам жаҳон етакчилари билан бемалол рақобатлаша олишини кўрсатиб берди.

ZeekrBMWЭуро НКAPКраш-тестЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиЎзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиБугун, 12:56Toyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаToyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаБугун, 12:21Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Бугун, 11:45Ле Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадЛе Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадБугун, 10:27Япония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаЯпония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаБугун, 04:50Дасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибДасиа бренди Стрикер универсалини тақдим этди: Skoda Octavia учун янги рақибБугун, 01:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?