Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди

·59·Авто
Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди

Хитойнинг премиум электрокар ишлаб чиқарувчиси Zeekr ўз автомобилларининг халқаро чегараларни кесиб ўтишидаги қатъий чекловлари туфайли яна диққат марказига тушди. Хусусан, Zeekr 9X йўлтанламасининг эгаси Хитойдан Европа томон йўл олганида, Қозоғистон ҳудудига ўтиши билан автомобилнинг бир қатор интеллектуал ва механик функциялари блокланиб қолган. Ушбу ҳолат замонавий «ақлли» автомобилларнинг дастурий таъминоти эгасининг хоҳишидан кўра ишлаб чиқарувчининг назоратига кўпроқ боғлиқлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Лю фамилияли ҳайдовчи тахминан 73 500 доллар эвазига харид қилган янги Zeekr 9X автомобилида узоқ сафарга чиққан. Сафардан аввал у расмий дилерда техник кўрикдан ўтган ва чегара кесиб ўтиш режалари ҳақида маълум қилган. Бироқ, дилерлик маркази уни электрон тизимлардаги чекловлар ҳақида огоҳлантирмаган. 16-июль куни Қозоғистон ҳудудига киргач, автомобил кутилмаганда «нотўғри ишлаш» режимига ўтиб қолган.

Эгасининг сўзларига кўра, блокировка натижасида навигация тизими бутунлай ўчган, юкхона қопқоғи ва ҳатто ёнилғи баки (ёки қувватлаш порти) қопқоғини электрон бошқариш имконияти йўқолган. Тизим 30 соатдан ортиқ вақт давомида блокланган ҳолатда қолган, бу эса ҳайдовчи учун кутилмаган қийинчиликларни келтириб чиқарган.

Хавфсизлик механизми ёки назорат?

Zeekr компанияси ушбу ҳолатга расмий муносабат билдириб, буни автомобилнинг ўрнатилган ҳимоя механизми билан изоҳлади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тизим автомобил Хитой ҳудудидан ташқарида эканлигини аниқлаган ва ўғрилик ҳамда ноқонуний экспортга қарши ҳимоя функциясини ишга туширган. Компания автомобилнинг асосий функциялари — бошқарув, тормоз тизими ва трансмиссия ҳеч қачон блокланмаслигини, фақат қўшимча сервислар чекланишини қайд этган.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчи баъзи функцияларни, масалан, қувватлаш портини салондаги жисмоний тугмалар орқали қўлда очиш мумкинлигини эслатиб ўтди. Фойдаланувчи сафарнинг қонунийлигини тасдиқлаганидан сўнг, махсус авторизация коди орқали чекловлар ечилиши мумкин. Лю исмли мижознинг мурожаатидан сўнг, унинг автомобилидаги тизим сўровлари ўчириб ташланган ва функциялар тикланган.

Бироқ, бу вақтинчалик ечим бўлиб чиқиши мумкин. Компания огоҳлантиришича, вақтинчалик блокдан чиқариш фақат битта минтақа учун амал қилади. Агар автомобил бир нечта давлатлар чегарасини кесиб ўтса, тизим яна қайтадан блокланиши хавфи мавжуд. Бу эса «параллел импорт» орқали олиб келинган автомобиллар эгалари учун жиддий сигналдир.

Ўзбекистон бозорида ҳам Zeekr моделлари, хусусан Zeekr 001 ва Zeekr Х жуда оммалашган. Ушбу воқеа маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки расмий кафолатсиз ёки Хитой ички бозори учун мўлжалланган дастурий таъминот билан жиҳозланган автомобиллар келажакда шунга ўхшаш «геоблокировка» муаммоларига дуч келиши эҳтимоли юқори.

ZeekrЭлектрокарХитойҚозоғистонАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди24.07, 22:50Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартирадиVolkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради24.07, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан