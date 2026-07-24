Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди
Хитойнинг премиум электрокар ишлаб чиқарувчиси Zeekr ўз автомобилларининг халқаро чегараларни кесиб ўтишидаги қатъий чекловлари туфайли яна диққат марказига тушди. Хусусан, Zeekr 9X йўлтанламасининг эгаси Хитойдан Европа томон йўл олганида, Қозоғистон ҳудудига ўтиши билан автомобилнинг бир қатор интеллектуал ва механик функциялари блокланиб қолган. Ушбу ҳолат замонавий «ақлли» автомобилларнинг дастурий таъминоти эгасининг хоҳишидан кўра ишлаб чиқарувчининг назоратига кўпроқ боғлиқлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Лю фамилияли ҳайдовчи тахминан 73 500 доллар эвазига харид қилган янги Zeekr 9X автомобилида узоқ сафарга чиққан. Сафардан аввал у расмий дилерда техник кўрикдан ўтган ва чегара кесиб ўтиш режалари ҳақида маълум қилган. Бироқ, дилерлик маркази уни электрон тизимлардаги чекловлар ҳақида огоҳлантирмаган. 16-июль куни Қозоғистон ҳудудига киргач, автомобил кутилмаганда «нотўғри ишлаш» режимига ўтиб қолган.
Эгасининг сўзларига кўра, блокировка натижасида навигация тизими бутунлай ўчган, юкхона қопқоғи ва ҳатто ёнилғи баки (ёки қувватлаш порти) қопқоғини электрон бошқариш имконияти йўқолган. Тизим 30 соатдан ортиқ вақт давомида блокланган ҳолатда қолган, бу эса ҳайдовчи учун кутилмаган қийинчиликларни келтириб чиқарган.
Хавфсизлик механизми ёки назорат?Zeekr компанияси ушбу ҳолатга расмий муносабат билдириб, буни автомобилнинг ўрнатилган ҳимоя механизми билан изоҳлади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тизим автомобил Хитой ҳудудидан ташқарида эканлигини аниқлаган ва ўғрилик ҳамда ноқонуний экспортга қарши ҳимоя функциясини ишга туширган. Компания автомобилнинг асосий функциялари — бошқарув, тормоз тизими ва трансмиссия ҳеч қачон блокланмаслигини, фақат қўшимча сервислар чекланишини қайд этган.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчи баъзи функцияларни, масалан, қувватлаш портини салондаги жисмоний тугмалар орқали қўлда очиш мумкинлигини эслатиб ўтди. Фойдаланувчи сафарнинг қонунийлигини тасдиқлаганидан сўнг, махсус авторизация коди орқали чекловлар ечилиши мумкин. Лю исмли мижознинг мурожаатидан сўнг, унинг автомобилидаги тизим сўровлари ўчириб ташланган ва функциялар тикланган.
Бироқ, бу вақтинчалик ечим бўлиб чиқиши мумкин. Компания огоҳлантиришича, вақтинчалик блокдан чиқариш фақат битта минтақа учун амал қилади. Агар автомобил бир нечта давлатлар чегарасини кесиб ўтса, тизим яна қайтадан блокланиши хавфи мавжуд. Бу эса «параллел импорт» орқали олиб келинган автомобиллар эгалари учун жиддий сигналдир.
Ўзбекистон бозорида ҳам Zeekr моделлари, хусусан Zeekr 001 ва Zeekr Х жуда оммалашган. Ушбу воқеа маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки расмий кафолатсиз ёки Хитой ички бозори учун мўлжалланган дастурий таъминот билан жиҳозланган автомобиллар келажакда шунга ўхшаш «геоблокировка» муаммоларига дуч келиши эҳтимоли юқори.
…