“Блогер бўламан” деган болакайнинг орзусини Озодбек Назарбеков амалга оширди (видео)
Нукус шаҳрида ўтказилган пресс-тур давомида болажонларнинг Маданият вазири Озодбек Назарбеков билан учрашуви акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Видеода санъат ва маданиятни тарғиб қилувчи контентлар яратишга қизиқадиган қорақалпоғистонлик болакай вазир билан суҳбатлашгани кўринади. Болакай блогер бўлишни исташини айтиб, ижод қилиш учун телефон сўрамоқчи бўлган.
Озодбек Назарбеков эса унинг қизиқишини қўллаб-қувватлаб, болакайга телефон совға қилгани акс этган.
Учрашув акс этган видео ижтимоий тармоқларда илиқ муносабатлар билан кутиб олинмоқда. Унда болаларнинг ижодга, санъат ва маданиятга бўлган қизиқишини қўллаб-қувватлашга эътибор қаратилгани кўринади.
Изоҳлар 0
…