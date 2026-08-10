Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилинди

·26·Техно
Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилинди
Қисқача

Zeekr 7X электрокроссоверининг Нингбо шаҳрида 9-август куни ёниб кетишига аввалги жиддий ЙТдан кейин бартараф этилмаган шикастлар сабаб бўлган. Ҳодиса вақтида автомобил қувват олиш стансияси яқинида турган, аммо тармоққа уланмаган ва ёнғин оқибатида ҳеч ким жабрланмаган. Zeekr компанияси жиддий ЙТдан сўнг электромобилларнинг юқори волтли тизими, аккумулятори ва кузовини малакали мутахассислар кўригидан ўтказишни тавсия қилди.

Хитойнинг Нингбо шаҳрида юз берган Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниб кетиш ҳолати бўйича ишлаб чиқарувчи ўз расмий изоҳини эълон қилди. Жорий йилнинг 9-август куни содир бўлган ушбу ҳодиса тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди, бироқ ixbt.com нашрининг хабар беришича, ёнғинга автомобилнинг техник ҳолатидаги яширин нуқсонлар сабаб бўлгани аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳодиса вақтида электр кроссовер қувват олиш станцияси яқинида турган, бироқ тармоққа уланмаган эди. Гувоҳлар томонидан олинган видеолавҳаларда машинадан тўсатдан тутун чиқиб, сўнгра унинг пастки қисмидан учқунлар ва олов пайдо бўлганини кўриш мумкин. Воқеа жойига тезкорлик билан етиб келган ўт ўчирувчилар ёнғинни бартараф этишди ва бу ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмади.

Текширув натижалари ва асосий сабаблар

Воқеадан сўнг Zeekr мутахассислари томонидан ўтказилган дастлабки суриштирув ишлари якунларига кўра, мазкур автомобил илгари жиддий йўл-транспорт ҳодисасига учрагани маълум бўлди. Энг муҳими, авария ҳолатидан кейин машина ишлаб чиқарувчининг расмий сервис марказида тегишли кўрикдан ўтказилмаган ва сифатли таъмирланмаган.

Компания вакилларининг таъкидлашича, айнан ўша тўқнашув вақтида етказилган ва бартараф этилмаган шикастлар охир-оқибат ёнғинга олиб келган. Юқори вольтли тизимлар ва аккумулятор блокининг шикастланиши бундай хавфли вазиятларни келтириб чиқариши мумкинлиги яна бир бор ўз тасдиғини топди.

Хавфсизлик чоралари ва тавсиялар

Мазкур ҳодисадан келиб чиқиб, Zeekr компанияси барча электромобиллар эгаларига қатъий огоҳлантириш билан мурожаат қилди. Тармоқ мутахассисларининг эслатишича, ҳар қандай жиддий ЙТдан сўнг автомобилнинг кучи, қувват қурилмаси, юқори вольтли тизими ва кузови албатта малакали мутахассислар назоратидан ўтиши шарт.

Шунингдек, иккиламчи бозордан электр машина сотиб олмоқчи бўлган харидорларга автомобилнинг авария тарихи ҳамда таъмирланиш жараёнларини диққат билан текшириш тавсия этилди. Батарея ва юқори вольтли қисмларнинг ҳолатини мустақил равишда баҳолаш келгусида шунга ўхшаш кўнгилсизликларнинг олдини олишга ёрдам беради.

Маълумот учун, Zeekr 7X модели нафақат Хитой ички бозорида, балки Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан, минтақамизда ҳам фаол сотилмоқда. Шунингдек, 2025-йилда ушбу замонавий кроссовер хавфсизлик бўйича нуфузли Эуро НКAP синовларида юқори беш юлдузли баҳога сазовор бўлган эди.

ZeekrZeekr 7XЭлектромобилЙТХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаКАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаБугун, 17:29Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаСунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаБугун, 17:24Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиGoogle Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиБугун, 17:23SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27Хитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиХитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиБугун, 15:50Elon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтдиElon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтдиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди