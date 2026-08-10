Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилинди
Zeekr 7X электрокроссоверининг Нингбо шаҳрида 9-август куни ёниб кетишига аввалги жиддий ЙТдан кейин бартараф этилмаган шикастлар сабаб бўлган. Ҳодиса вақтида автомобил қувват олиш стансияси яқинида турган, аммо тармоққа уланмаган ва ёнғин оқибатида ҳеч ким жабрланмаган. Zeekr компанияси жиддий ЙТдан сўнг электромобилларнинг юқори волтли тизими, аккумулятори ва кузовини малакали мутахассислар кўригидан ўтказишни тавсия қилди.
Хитойнинг Нингбо шаҳрида юз берган Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниб кетиш ҳолати бўйича ишлаб чиқарувчи ўз расмий изоҳини эълон қилди. Жорий йилнинг 9-август куни содир бўлган ушбу ҳодиса тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди, бироқ ixbt.com нашрининг хабар беришича, ёнғинга автомобилнинг техник ҳолатидаги яширин нуқсонлар сабаб бўлгани аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳодиса вақтида электр кроссовер қувват олиш станцияси яқинида турган, бироқ тармоққа уланмаган эди. Гувоҳлар томонидан олинган видеолавҳаларда машинадан тўсатдан тутун чиқиб, сўнгра унинг пастки қисмидан учқунлар ва олов пайдо бўлганини кўриш мумкин. Воқеа жойига тезкорлик билан етиб келган ўт ўчирувчилар ёнғинни бартараф этишди ва бу ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмади.
Текширув натижалари ва асосий сабабларВоқеадан сўнг Zeekr мутахассислари томонидан ўтказилган дастлабки суриштирув ишлари якунларига кўра, мазкур автомобил илгари жиддий йўл-транспорт ҳодисасига учрагани маълум бўлди. Энг муҳими, авария ҳолатидан кейин машина ишлаб чиқарувчининг расмий сервис марказида тегишли кўрикдан ўтказилмаган ва сифатли таъмирланмаган.
Компания вакилларининг таъкидлашича, айнан ўша тўқнашув вақтида етказилган ва бартараф этилмаган шикастлар охир-оқибат ёнғинга олиб келган. Юқори вольтли тизимлар ва аккумулятор блокининг шикастланиши бундай хавфли вазиятларни келтириб чиқариши мумкинлиги яна бир бор ўз тасдиғини топди.
Хавфсизлик чоралари ва тавсияларМазкур ҳодисадан келиб чиқиб, Zeekr компанияси барча электромобиллар эгаларига қатъий огоҳлантириш билан мурожаат қилди. Тармоқ мутахассисларининг эслатишича, ҳар қандай жиддий ЙТдан сўнг автомобилнинг кучи, қувват қурилмаси, юқори вольтли тизими ва кузови албатта малакали мутахассислар назоратидан ўтиши шарт.
Шунингдек, иккиламчи бозордан электр машина сотиб олмоқчи бўлган харидорларга автомобилнинг авария тарихи ҳамда таъмирланиш жараёнларини диққат билан текшириш тавсия этилди. Батарея ва юқори вольтли қисмларнинг ҳолатини мустақил равишда баҳолаш келгусида шунга ўхшаш кўнгилсизликларнинг олдини олишга ёрдам беради.
Маълумот учун, Zeekr 7X модели нафақат Хитой ички бозорида, балки Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан, минтақамизда ҳам фаол сотилмоқда. Шунингдек, 2025-йилда ушбу замонавий кроссовер хавфсизлик бўйича нуфузли Эуро НКAP синовларида юқори беш юлдузли баҳога сазовор бўлган эди.
…