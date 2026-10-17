“Бу тўйдан кутаётган нарсаларимиз кўп...” — Жавоҳир Синдоровнинг бобосидан сирли ишора( видео)

·42·Маданият
“Бу тўйдан кутаётган нарсаларимиз кўп...” — Жавоҳир Синдоровнинг бобосидан сирли ишора( видео)

Шахматчи Жавоҳир Синдоровнинг бобоси набирасининг Бибисора Ассубаева билан турмуш қуриши мумкинлиги ҳақида фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, бу никоҳ нафақат ёшларнинг ўзаро муносабатлари, балки шахматдаги фаолияти нуқтаи назаридан ҳам маъқул келади.

Бобосининг айтишича, Жавоҳир йилнинг деярли 11 ойини мусобақаларда ўтказади. Шу сабабли унинг бўлажак турмуш ўртоғи шахматни тушуниши ва бу ҳаёт тарзига мослаша олиши муҳим.

“Бошқа бир қизга уйлантирсак-у, у шахматни тушунмаса, бу ҳам бир муаммо. Жавоҳир йилнинг 11 ойида мусобақаларда юради. У билан бирга сафарларда бўлиш керак. Шахматга қизиқмайдиган инсон учун бу жуда катта қийинчилик туғдириши мумкин”, — дея таъкидлади у.

Шунингдек, бобоси Бибисора Ассубаеванинг Қозоғистондан эканини ҳам алоҳида қайд этди. Унинг фикрича, икки ёшнинг оила қуриши Ўзбекистон ва Қозоғистон халқлари ўртасидаги дўстлик ришталарини янада мустаҳкамлашга ҳам хизмат қилиши мумкин.

“Бу тўйдан кутаётган нарсаларимиз кўп”, — дея қўшимча қилди у.

Жавоҳир СиндоровБибисора АссубаевашахматЎзбекистон-Қозоғистон дўстлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бибисора Ассубаева Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига ишора қилдиБибисора Ассубаева Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига ишора қилди2 октябр 20:54«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирдиБугун 20:21Шахматчиларимиз миллионер бўлишдими? Жавоҳир Синдаров: "Албатта,уй,машина ва 200 минг доллар"Шахматчиларимиз миллионер бўлишдими? Жавоҳир Синдаров: "Албатта,уй,машина ва 200 минг доллар"30 сентябр 14:42Жавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айландиЖавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айланди28 сентябр 15:24Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассаубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассаубаеванинг жамоасини табриклади16 сентябр 23:25Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлди8 июн 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди