Бибисора Ассубаева Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига ишора қилди
Қозоғистонлик шахматчи Бибисора Ассубаева ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига оид янги тафсилотни ошкор қилди. Бу ҳақда Sports.kz хабар берди.
Ассубаева Telegram каналида обуначиларидан бирининг “Жавоҳир билан қачондан бери учрашиб юрасиз?” деган саволига жавоб берди. Шахматчи аниқ санани айтмади, бироқ муносабатлари кўпчилик ўйлаганидан анча олдин бошланганига ишора қилди.
“Бир кун келиб аниқ вақтни айтиб берарман. Фақат шуни айтишим мумкинки, ўша пайтда унинг рейтинги ҳали 2700 га етмаган эди”, — деди Ассубаева.
Шунингдек, шахматчи айримлар у Синдоров билан 2026 йил баҳоридаги Даъвогарлар турнири ёки ундан кейин мулоқот қила бошлаган деб ўйлаётганини айтди. Унинг таъкидлашича, бу тахминлар тўғри эмас.
Маълумот учун, Жавоҳир Синдоров FIDE рейтингида 2700 очколик маррадан илк бор 2023 йил охирида ўтган. 2023 йил декабридаги расмий рейтинг рўйхатида унинг кўрсаткичи 2701 очкони ташкил этган.
Изоҳлар 0
…