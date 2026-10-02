Бибисора Ассубаева Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига ишора қилди

·0·Маданият
Бибисора Ассубаева Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига ишора қилди

Қозоғистонлик шахматчи Бибисора Ассубаева ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров билан муносабатлари қачон бошланганига оид янги тафсилотни ошкор қилди. Бу ҳақда Sports.kz хабар берди.

Ассубаева Telegram каналида обуначиларидан бирининг “Жавоҳир билан қачондан бери учрашиб юрасиз?” деган саволига жавоб берди. Шахматчи аниқ санани айтмади, бироқ муносабатлари кўпчилик ўйлаганидан анча олдин бошланганига ишора қилди.

“Бир кун келиб аниқ вақтни айтиб берарман. Фақат шуни айтишим мумкинки, ўша пайтда унинг рейтинги ҳали 2700 га етмаган эди”, — деди Ассубаева.

Шунингдек, шахматчи айримлар у Синдоров билан 2026 йил баҳоридаги Даъвогарлар турнири ёки ундан кейин мулоқот қила бошлаган деб ўйлаётганини айтди. Унинг таъкидлашича, бу тахминлар тўғри эмас.

Маълумот учун, Жавоҳир Синдоров FIDE рейтингида 2700 очколик маррадан илк бор 2023 йил охирида ўтган. 2023 йил декабридаги расмий рейтинг рўйхатида унинг кўрсаткичи 2701 очкони ташкил этган.

Бибисора АссубаеваЖавоҳир СиндоровДаъвогарлар турнири 2026FIDE рейтинги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахматчиларимиз миллионер бўлишдими? Жавоҳир Синдаров: "Албатта,уй,машина ва 200 минг доллар"Шахматчиларимиз миллионер бўлишдими? Жавоҳир Синдаров: "Албатта,уй,машина ва 200 минг доллар"30 сентябр 14:42Жавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айландиЖавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айланди28 сентябр 15:24Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табриклади16 сентябр 23:25Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлди8 июн 18:10Бибисора Ассубаева: "Энг қадрли ва яқин дўстим Тошкентдан"Бибисора Ассубаева: "Энг қадрли ва яқин дўстим Тошкентдан"22 апрел 22:30“Жавоҳир энг меҳрибон инсонлардан бири” — Бибисора Ассубаева фикри“Жавоҳир энг меҳрибон инсонлардан бири” — Бибисора Ассубаева фикри18 апрел 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди