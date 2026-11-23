Рапид рейтингдаги бурилиш: Карлсен, Синдоров ва Асаубаева атрофидаги воқеалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров Будапештдаги турнирдан сўнг жаҳон рапид рейтинги пешқадами Магнус Карлсен билан орадаги фарқни 43,6 баллгача қисқартирди.
- Норвегиялик шахматчи Владислав Артёмев билан дуранг ўйнагач, 2012 йилдан буён илк бор 2800 баллик чегарадан пастга тушиб, 2798,6 очкога эга бўлди.
- Айни дамда 2755 очко билан иккинчи ўринда бораётган Синдоров ўз кўрсаткичларини яхшилашда давом этмоқда.
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоров жаҳон рапид рейтингидаги етакчи, норвегиялик супергроссмейстер Магнус Карлсенга янада яқинлашди. Бу ҳақда Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида ўтган Total Chess World Championship Tour Pilot турнири якунларидан сўнг Sports.kz хабар берди.
Маълумотларга кўра, Магнус Карлсен 2012 йилдан буён биринчи марта жонли рейтингда 2800 баллик чегарадан пастга тушди. Бунга Будапештдаги мусобақанинг тасалли финали рапид қисмида россиялик гроссмейстер Владислав Артёмьевга қарши биринчи ўйинда қайд этилган дуранг сабаб бўлди.
Рейтинг балларидаги ўзгаришлар
Рақиблар рейтингидаги сезиларли фарқ туфайли ушбу дуранг норвегиялик шахматчига қимматга тушди — у 2,4 рейтинг баллини йўқотди. Натижада Карлсеннинг кўрсаткичи 2798,6 поинтгача пасайди.
Шу тариқа, рейтингда пешқадамлик қилаётган Магнус Карлсен билан иккинчи поғонада бораётган Жавоҳир Синдоров орасидаги фарқ 43,6 баллгача қисқарди. Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси, ёш гроссмейстер Синдоровнинг жонли рапид рейтинги ҳозирча 2755 очкони ташкил этмоқда.
Кўрсаткич / Шахматчи
Маълумот ва жонли рапид рейтинг
Магнус Карлсен (1-ўрин)
2798,6 поинт (-2,4 балл; 2012 йилдан бери илк бор 2800 дан паст)
Жавоҳир Синдоров (2-ўрин)
2755 очко
Етакчи ва 2-ўрин орасидаги фарқ
43,6 балл
Турнир ва манзил
Total Chess World Championship Tour Pilot, Будапешт (Венгрия)
Будапештдаги баҳсли ҳолат: Бибисара Асаубаева билан учрашув
Мусобақа доирасида Қозоғистоннинг энг кучли шахматчиси Бибисара Асаубаева иштирокида баҳсли вазият ҳам кузатилди. Классик шахмат бўйича рейтингига зарар етмаслиги учун Магнус Карлсен қасддан Асаубаевага қарши учрашувга келмади, шунингдек, яна бир нечта партияни ҳам ўтказиб юборди.
Норвегиялик гроссмейстер бу ҳолатда техник мағлубиятни афзал кўрган, чунки ФИДЕ қоидаларига кўра, ўйинга келмаслик ортидан қайд этилган техник мағлубият учун классик рейтинг бўйича жазо чоралари қўлланилмайди.
Сизнингча, Жавоҳир Синдоров яқин мусобақаларда Магнус Карлсен билан орадаги 43,6 баллик фарқни йўққа чиқариб, рапид рейтингида 1-ўринга кўтарила оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…