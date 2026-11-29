Бибисара Асаубаева нима учун ижтимоий тармоқларда фаол бўлишга қарор қилганини айтди
Қозоғистон аёллар шахмат терма жамоаси етакчиси, халқаро гроссмейстер Бибисара Асаубаева ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларини фаолроқ ривожлантириш ва янги контент форматларини синаб кўришга қарор қилгани ҳақида самимий фикрлари билан ўртоқлашди.
«Энг қийини ва энг қўрқинчлиси — биринчи қадам»
22 ёшли шахматчи ўз телеграм-каналида эълон қилган постида янги соҳани бошлашдаги ички шубҳалар ва жамиятнинг кутилмалари ҳақида тўхталиб ўтди:
«Яна бир бор тушуниб етяпманки, энг муҳими — биринчи қадамни қўйиш. Энг қўрқинчли ва энг қийин ҳам шу. Ижтимоий тармоқларни фаол юритишни доим истардим, лекин шубҳа ва қўрқувлар жуда кўп эди. Нолдан бошлаш осон эмас, устига-устак, доим “одамлар нима дейди?” деган ўй кетмайди.
Бир пайт келиб, барибир ўзимни синаб кўришга қарор қилдим. Аввал Инстаграм, кейин 100 нафар обуначига эга телеграм-канал, энди эса TikTok ва ҳатто суҳбат тарзидаги видеолар.
Ҳар бир шундай қадамдан кейин тушуна бошладимки, кўп нарсани ўзимиз бўрттириб юрар эканмиз. Сиз ўйлаб юрган камчиликларни атрофдагилар ҳатто пайқамаслиги мумкин ёки аксинча, айнан ўша жиҳат уларга ёқиб қолади. Масалан, менга ўз овозим ва видеода қандай гапираётганим ёқмасди, аммо натижада айнан шу ҳақда жуда кўп ёқимли изоҳлар олдим», — дея ёзади у.
Жамиятнинг кутилмалари ва шахсий эркинлик
Асаубаеванинг эътироф этишича, унинг шубҳаларига кўп йиллар давомида фақат интеллектуал спорт тури билан шуғуллангани ҳам сабаб бўлган. Чунки жамиятда бундай соҳа вакиллари фақат маълум бир чегарада бўлиши керак, деган қарашлар мавжуд:
«Аммо нима учун биттаси иккинчисини инкор қилиши керак? Атрофдагилар мени маълум бир образда кўришга ўргангани учун ўзимни чеклашни истамайман. Турли йўналишларни синаб кўриш, ўзимда янги қирраларни кашф этиш, нимаси менга мос, нимаси эмаслигини тушуниш — менга анча қизиқ.
Агар “қўлимдан келмайди” деб қўрқсангиз, шунчаки кайф учун қилиб кўринг. Ҳар бир ишда мутахассис бўлиш, улкан мақсадлар қўйиш ёки идеал фурсатни кутиш ҳам мажбурият эмас. Баъзан шунчаки сизга завқ бағишлайдиган иш билан шуғулланиш ҳам етарли.
Фақат “омадим келмаса-чи” ёки “одамлар тушунмайди” деган қўрқув туфайли истакларингиздан воз кечманг. Эҳтимол, айнан ўша энг қўрқинчли биринчи қадам ортида сизга бироз бўлса-да кўпроқ бахт олиб келадиган имконият яширингандир».
Германиядаги турнир ўрнига — Женевадаги севги қўллаб-қувватлови
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бибисара Асаубаева Германияда ўтадиган нуфузли WR Women’s Chess Tour 2026 Гранд-финалида иштирок этишдан бош тортгани маълум бўлган эди. Шахматчи қиз ушбу йирик мусобақа ўрнига ўзининг севган инсони — ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоровни шахсан қўллаб-қувватлаш учун Женева (Швейцария)га йўл олган. У ерда Синдоров ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан жаҳон чемпионлиги (FIDE Жаҳон чемпионати) учун кураш олиб бормоқда.
Бибисара Асаубаеванинг ҳаётидаги сўнгги янгиликлар
Йўналиш
Муҳим тафсилотлар
Қаҳрамон
Бибисара Асаубаева (Қозоғистон аёллар терма жамоаси етакчиси, халқаро гроссмейстер)
Янги фаолияти
TikTok, Instagram ва Telegram саҳифаларини фаол юритиш, суҳбат тарзидаги видеолар олиш
Инсонларга маслаҳати
Янгиликдан қўрқмаслик, «одамлар нима дейди» деган ўйларни унутиш ва шунчаки завқ учун ҳаракат қилиш
Сўнгги муҳим қарори
Германиядаги WR Women’s Chess Tour 2026 Гранд-финалида иштирок этишдан бош тортди
Ҳозирда қаерда
Женевада (Швейцария), ўзининг севган инсони — ўзбекистонлик Жавоҳир Синдоровни жаҳон чемпионлиги баҳсларида қўллаб-қувватламоқда
Сизнингча, машҳур спортчилар ва интеллектуалларнинг ижтимоий тармоқларда ўз ҳаёти, ҳиссиётлари ва кундалик қизиқишларини очиқ кўрсатиши уларнинг мухлисларига қанчалик ижобий таъсир кўрсатади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Бибисара Асаубаева ҳамда ўзбек-қозоқ шахмат оламидаги энг қизиқарли воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…