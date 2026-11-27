Қозоғистонлик гроссмейстернинг онаси Жавоҳир Синдоровга таъсирли мурожаат йўллади
Қозоғистон аёллар терма жамоаси етакчиси, халқаро гроссмейстер Бибисара Асаубаеванинг онаси Лиана Танжарикова Швейцариянинг Женева шаҳрида классик шахмат бўйича жаҳон чемпиони унвони учун курашаётган ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдоровга самимий қўллаб-қувватлов сўзларини йўллади. Бу ҳақда Sports.kz нашри хабар бермоқда.
Видеомурожаат: «Ҳисоб ҳақида ўйлама, ўз ўйинингни кўрсат»
Лиана Танжарикова ўзининг Instagram саҳифасида видеомурожаат эълон қилиб, 20 ёшли ўзбек гроссмейстерига жаҳон тахти учун кечаётган тарихий дуэлда омад тилади:
«Сайёрамиздаги энг кучли шахматчилардан бири жаҳон чемпиони унвони учун матчни бошлади. Жавоҳир, бу сенинг кунинг. Сен 20 ёшингда тож учун ўйнаяпсан.
Сен аллақачон кўпчилик бутун умри давомида орзу қиладиган натижага етдинг. Ҳисоб ҳақида ўйлама, ўз ўйинингни кўрсат. Биз барчамиз сен учун қайғуряпмиз.»
— Лиана Танжарикова
Шахмат тарихидаги рекорд дуэль ҳақида алоҳида пост
Шунингдек, Танжарикова Жавоҳир Синдоровга бағишлаб алоҳида пост ёзиб, 20 ёшли икки рақиб ўртасидаги ушбу чемпионлик баҳси жаҳон шахмати тарихи учун нақадар ноёб воқеа эканини алоҳида таъкидлади:
«У йигирма ёш. Ва у жаҳон чемпиони бўлиши мумкин. Бу — шахмат тарихидаги энг ёш рақиблар ўртасидаги тож учун баҳс. 140 йил давомида ҳали шунчалик ёш финалчилар бўлмаган. Унинг илк қадамларини эслайман. Энди эса бутун дунё унинг ўйинини кузатяпти.
Ҳар бир партия — соатлаб сукут ва улкан руҳий зўриқиш. Унга ҳозир бизнинг қўллаб-қувватлашимиз жуда керак. Жавоҳир, биз сенга ишонамиз.»
— Лиана Танжарикова
Женевадаги жаҳон тожи учун баҳс тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Иштирокчилар
Жавоҳир Синдоров (20 ёш) — Гукеш Доммаражу (20 ёш, амалдаги жаҳон чемпиони)
Жорий умумий ҳисоб
1,5 : 1,5 (учта классик партиядан сўнг)
Матч формати
14 та классик партия
Умумий мукофот жамғармаси
2,5 миллион доллар
Сизнингча, бутун Марказий Осиё шахмат мухлисларининг қўллаб-қувватлови Жавоҳир Синдоровга 20 ёшидаёқ жаҳон шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келишда куч бағишлай оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг ушбу тарихий лаҳзаларини кузатиб бораётган яқинларингизга хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…