Феруза Норматова тўйининг бир йиллигида турмуш ўртоғидан қандай совға олди? (видео)
Актриса ва блогер Феруза Норматова турмуш қурганига бир йил тўлганини маълум қилди. У Instagram саҳифасида юбилейи муносабати билан турмуш ўртоғи совға қилган қимматбаҳо узукларни кўрсатди.
Актриса эълон қилган видеода турмуш ўртоғи совға қилган қутини очаётгани акс этган. Қути ичидан яна бир кичик қутичани олган Феруза унинг ичида қимматбаҳо узуклар борлигини кўрсатди. Кейинроқ у узукларни тақиб тушган суратларини ҳам обуначилари билан бўлишди.
Феруза Норматова сурат ва видео остида турмуш ўртоғига самимий тилакларини ёзиб қолдирди.
“Шу йил ичида бир сонияга бўлса ҳам сизни танлаганим учун афсусланмадим, алҳамдулиллаҳ. Камида 60 қиш-у баҳорларда ҳам бирга бўлайлик, эржоним”, — деб ёзди актриса.
Унинг обуначилари ҳам изоҳларда Феруза Норматовани оилавий ҳаётининг бир йиллиги билан табриклаб, жуфтликка бахт-саодат ва узоқ умр тилашди.
Маълумот учун, 2025 йилнинг 15 октябрь куни актриса ва блогер Феруза Норматова ҳамда ММА устаси Абдушарипов Оллоёрнинг тўй маросими тантанали тарзда бўлиб ўтган эди.
Изоҳлар 0
…