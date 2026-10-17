Феруза Норматова тўйининг бир йиллигида турмуш ўртоғидан қандай совға олди? (видео)

·1·Маданият
Феруза Норматова тўйининг бир йиллигида турмуш ўртоғидан қандай совға олди? (видео)

Актриса ва блогер Феруза Норматова турмуш қурганига бир йил тўлганини маълум қилди. У Instagram саҳифасида юбилейи муносабати билан турмуш ўртоғи совға қилган қимматбаҳо узукларни кўрсатди.

Актриса эълон қилган видеода турмуш ўртоғи совға қилган қутини очаётгани акс этган. Қути ичидан яна бир кичик қутичани олган Феруза унинг ичида қимматбаҳо узуклар борлигини кўрсатди. Кейинроқ у узукларни тақиб тушган суратларини ҳам обуначилари билан бўлишди.

Феруза Норматова сурат ва видео остида турмуш ўртоғига самимий тилакларини ёзиб қолдирди.

“Шу йил ичида бир сонияга бўлса ҳам сизни танлаганим учун афсусланмадим, алҳамдулиллаҳ. Камида 60 қиш-у баҳорларда ҳам бирга бўлайлик, эржоним”, — деб ёзди актриса.

Унинг обуначилари ҳам изоҳларда Феруза Норматовани оилавий ҳаётининг бир йиллиги билан табриклаб, жуфтликка бахт-саодат ва узоқ умр тилашди.

Hijobdagi ayol qutichadagi uzuklarni ko'rsatmoqda va ularni barmog'iga taqib olgan.

Маълумот учун, 2025 йилнинг 15 октябрь куни актриса ва блогер Феруза Норматова ҳамда ММА устаси Абдушарипов Оллоёрнинг тўй маросими тантанали тарзда бўлиб ўтган эди.

Феруза НорматоваАбдушарипов ОллоёрММАТой маросими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амира Рашидованинг қизи Самира турмушга чиқди (видео)Амира Рашидованинг қизи Самира турмушга чиқди (видео)26 сентябр 10:56Феруза Норматова туғилган кунини турмуш ўртоғи билан Туркияда нишонлади (видео)Феруза Норматова туғилган кунини турмуш ўртоғи билан Туркияда нишонлади (видео)1 октябр 07:37Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)27 июн 23:21Феруза Норматова “Эл-юрт фахри” кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)Феруза Норматова “Эл-юрт фахри” кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)25 май 06:47Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирдиФеруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди31 август 12:17Феруза Норматова эрининг фарзанди ҳақида очиқ гапирдиФеруза Норматова эрининг фарзанди ҳақида очиқ гапирди30 апрел 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди