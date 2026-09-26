Амира Рашидованинг қизи Самира турмушга чиқди (видео)

·7·Маданият
Амира Рашидованинг қизи Самира турмушга чиқди (видео)

Ўзбек журналисти, медиа ходими ва продюсери Амира Рашидованинг хонадонида қувончи кун. Қизи Самиранинг тўйи бўлиб ўтди. Кеча тўй маросимидан олинган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Маълум бўлишича, Самира Шоҳжаҳон исмли йигит билан турмуш қурган. Тўй маросими файзли ва кўтаринки кайфиятда ўтгани видеоларда акс этган.

Тадбир давомида "келин салом" маросими ўтказилган. Шунингдек, келин-куёв анъанага кўра тўй тортини биргаликда кесиб, даврада рақсга тушган. Яқинлар эса турли ўйин-кулгилар билан тўйга янада кўтаринки руҳ бағишлаган.

Маросимда бир қатор санъаткорлар ҳам хизматда бўлиб, меҳмонларга мусиқий чиқишлари билан яхши кайфият улашган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларга фойдаланувчилар самимий муносабат билдирган. Изоҳларда янги турмуш қурган ёшларга бахт-саодат, оилавий тотувлик ва узоқ умр тилаб, илиқ тилаклар йўлланмоқда.

Амира РашидовСамира ШоҳжаҳонТой маросимиМедиа ходими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)Амира Рашидованинг хонадонида катта шодиёна: қизи Самира турмушга чиқмоқда (видео)14 сентябр 01:24Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Кеча 20:42"Қалпоқ" ҳажвий кўрсатувидаги Алфия кампирга шоир чолдан совчи келгани ростми?"Қалпоқ" ҳажвий кўрсатувидаги Алфия кампирга шоир чолдан совчи келгани ростми?Кеча 20:26Сардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб бердиСардор Мамадалиевни машҳур қилган қўшиқ қайси? Хонанда жавоб бердиКеча 15:14«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамаси«Калмар ўйини»ни ортда қолдирган янги корейс дорамасиКеча 15:02Сайёра Қосимова касалликдан шифо топди: хонанда ўзига йиғилган ҳайрия пулларини олмай... (видео)Сайёра Қосимова касалликдан шифо топди: хонанда ўзига йиғилган ҳайрия пулларини олмай... (видео)Кеча 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди