Амира Рашидованинг қизи Самира турмушга чиқди (видео)
Ўзбек журналисти, медиа ходими ва продюсери Амира Рашидованинг хонадонида қувончи кун. Қизи Самиранинг тўйи бўлиб ўтди. Кеча тўй маросимидан олинган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Маълум бўлишича, Самира Шоҳжаҳон исмли йигит билан турмуш қурган. Тўй маросими файзли ва кўтаринки кайфиятда ўтгани видеоларда акс этган.
Тадбир давомида "келин салом" маросими ўтказилган. Шунингдек, келин-куёв анъанага кўра тўй тортини биргаликда кесиб, даврада рақсга тушган. Яқинлар эса турли ўйин-кулгилар билан тўйга янада кўтаринки руҳ бағишлаган.
Маросимда бир қатор санъаткорлар ҳам хизматда бўлиб, меҳмонларга мусиқий чиқишлари билан яхши кайфият улашган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларга фойдаланувчилар самимий муносабат билдирган. Изоҳларда янги турмуш қурган ёшларга бахт-саодат, оилавий тотувлик ва узоқ умр тилаб, илиқ тилаклар йўлланмоқда.
Изоҳлар 0
…