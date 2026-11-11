Феруза Норматовага нисбатан ҳақорат қилиш бўйича жиноят иши қўзғатилди
Тошкентлик блогер Феруза Норматовага нисбатан ҳақорат қилиш бўйича жиноят иши қўзғатилди. Бу ҳақда пойтахт ИИББ матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, Миробод туманида яшовчи қиз ички ишлар органларига мурожаат қилиб, блогер унинг суратидан рухсатсиз фойдаланганини маълум қилган.
Аниқланишича, Феруза Норматова ўзи танимайдиган қизга тегишли суратни ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлаштириб, уни турмуш ўртоғи билан муносабатда бўлишда айблаган ва ҳақоратли фикрлар билдирган.
Жабрланувчининг айтишича, ушбу видео 24 соат ичида 4 миллиондан ортиқ марта кўрилган. Кейинчалик ролик бошқа фойдаланувчилар томонидан ҳам тарқатилган.
Ҳолат юзасидан Феруза Норматовага нисбатан Жиноят кодексининг 140-моддаси 2-қисми (ҳақорат қилиш) билан жиноят иши қўзғатилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…