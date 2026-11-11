Феруза Юсупова турмуш ўртоғи билан тўйининг икки йиллигини нишонлади (видео)

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Феруза Юсупова турмуш ўртоғи билан тўйининг икки йиллигини нишонлади (видео)

Актриса Феруза Юсупова кузатувчилари билан қувончли хабарни бўлишди. Маълум бўлишича, бугун унинг турмуш ўртоғи билан оила қурганига икки йил тўлди.

Актриса бу ҳақда Instagram саҳифасида маълум қилди. У қизчаси Шамсия билан бир хил либосда турмуш ўртоғини кутиб олиб, унга келинсалом қилди. Ушбу самимий лаҳзалар акс этган видеони саҳифасига жойлаган Феруза Юсупова изоҳда шундай ёзди:

«Бугун бизнинг тўйимизга икки йил бўлди. Барча икки бирлашган қалблар доимо бирга бахтли бўлсин».

Актрисанинг кузатувчилари ҳам уни ушбу қувончли сана билан табриклаб, оиласига бахт ва хотиржамлик тиламоқда.

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