Феруза Юсупова турмуш ўртоғи билан тўйининг икки йиллигини нишонлади (видео)
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Актриса Феруза Юсупова кузатувчилари билан қувончли хабарни бўлишди. Маълум бўлишича, бугун унинг турмуш ўртоғи билан оила қурганига икки йил тўлди.
Актриса бу ҳақда Instagram саҳифасида маълум қилди. У қизчаси Шамсия билан бир хил либосда турмуш ўртоғини кутиб олиб, унга келинсалом қилди. Ушбу самимий лаҳзалар акс этган видеони саҳифасига жойлаган Феруза Юсупова изоҳда шундай ёзди:
«Бугун бизнинг тўйимизга икки йил бўлди. Барча икки бирлашган қалблар доимо бирга бахтли бўлсин».
Актрисанинг кузатувчилари ҳам уни ушбу қувончли сана билан табриклаб, оиласига бахт ва хотиржамлик тиламоқда.
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