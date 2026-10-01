Феруза Норматова туғилган кунини турмуш ўртоғи билан Туркияда нишонлади (видео)

·2·Маданият
Феруза Норматова туғилган кунини турмуш ўртоғи билан Туркияда нишонлади (видео)

Актриса Феруза Норматова 27 сентябрь куни 37 ёшни қарши олди. У таваллуд кунини Туркияда турмуш ўртоғи билан яхтада нишонлаган. Актриса туғилган кундан лавҳаларни Instagram саҳифасига жойлаштирди.

Видеода Феруза Норматованинг турмуш ўртоғи билан яхтада туғилган кунини нишонлаётгани, байрамона лаҳзалардан завқланаётгани акс этган.

Актриса видео остида шукрона кунидаги ҳис-туйғуларини тўлиқ намойиш эта олмаслигини таъкидлаб, бахтли лаҳзаларини фақат уни яхши кўрадиган ва бахтидан қувонадиган инсонлар билан бўлишишини ёзди.

«Шукрона кунимдаги эмоцияларни, ёримнинг менга ҳадя қилган бахтли лаҳзаларини ҳар бирини кўрсата олмайман. Баъзиларини мени яхши кўрган, бахтимдан қувонадиган инсонлар учун ёритишим мумкин. Аммо назар бор нарса. Аслида ҳаммасини асраш Роббимнинг изни ила ўз қўлимизда», — деб ёзди Феруза Норматова.

Актрисанинг кузатувчилари ҳам уни таваллуд куни билан табриклаб, изоҳларда чиройли тилакларини йўллаган.

Маълумот учун, Феруза Норматова 1989 йил 27 сентябрда Сирдарё вилоятининг Бахт шаҳрида туғилган. Актриса "Мендирман Жалолиддин", "Фитна", "Пахмоқ келин", "Заҳарли томчилар" ва "Ожиза" каби сериалларда рол ижро этган.

Феруза НорматоваТаваллуд куниТуркияМендирман Жалолиддин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Отажонов 48 ёшини ноодатий тарзда нишонлади (видео)Жаҳонгир Отажонов 48 ёшини ноодатий тарзда нишонлади (видео)Бугун 00:11Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа: ўғлининг исмини мухлисларига эълон қилди!Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа: ўғлининг исмини мухлисларига эълон қилди!29 июл 17:52“Мендирман Жалолиддин” юлдузи Жаҳонгир Абдумаликов илк бор ота бўлди“Мендирман Жалолиддин” юлдузи Жаҳонгир Абдумаликов илк бор ота бўлди27 июл 15:56Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)27 июн 23:21Райхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқдаРайхон Уласенова 44 ёшда: мухлислар суйган актрисага табриклар ёғилмоқда17 июн 02:08Феруза Норматова “Эл-юрт фахри” кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)Феруза Норматова “Эл-юрт фахри” кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)25 май 06:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди