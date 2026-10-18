Муқаддас Садуллаева тўртинчи фарзандини кутаётганини маълум қилди (видео)

·1·Маданият
Муқаддас Садуллаева тўртинчи фарзандини кутаётганини маълум қилди (видео)

Актриса Муқаддас Садуллаева Instagram саҳифасида қувончли хабар билан бўлишди. У оиласи билан тушган видеосини эълон қилиб, яқин кунларда хонадонига яна бир чақалоқ келишини маълум қилди.

Видеода актриса турмуш ўртоғи Йигитали Мамажонов ва фарзандлари билан оилавий фотосессияда иштирок этган. Кадрлар орқали оила аъзоларининг янги меҳмонни интиқлик билан кутаётгани, айниқса, Йигитали Мамажонов ва фарзандларининг қувончи акс этган. Шунингдек, актриса видеода ҳомиласининг ультратовуш текшируви тасвирини ҳам кўрсатган.

Маълумот учун, Муқаддас Садуллаева ва Йигитали Мамажоновнинг ҳозирда икки қизи ва бир ўғли бор. Кутилаётган чақалоқ уларнинг тўртинчи фарзанди бўлади.

Актриса видео остида шундай изоҳ қолдирган:

“Иншааллоҳ, оиламизга янги, тўртинчи меҳмон келади. Ният қилганларга эгизак фарзандлар насиб этсин”.

Мухлислар ва кузатувчилар изоҳларда актрисани қувончли хабар билан табриклаб, ҳомиладорлик даврини бехатар ўтказишини ҳамда чақалоғини эсон-омон бағрига босишини тиламоқда.

Ҳозирча оилада кутилаётган чақалоқнинг жинси маълум қилинмаган.

Муқаддас СадуллаеваЙигитали МамажоновҳомиладорликInstagram
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)11 сентябр 20:26Райҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олдиРайҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олди16 сентябр 13:00Йигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрикЙигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрик16 июн 15:27Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиМуқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди2 июл 15:16Ҳомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш бердиҲомиладор Энн Хетеуэй ўзининг гўзал образи билан янги фильм тақдимотида кўриниш берди7 июл 11:53Бритни Спирс Исломни қабул қилгани ҳақидаги хабарлар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлдиБритни Спирс Исломни қабул қилгани ҳақидаги хабарлар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда