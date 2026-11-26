Чеченка оиласида қувончли хабар: блогер тўртинчи бор она бўлди (фото)
Instagram'да Чеченка номи билан ижод қилувчи блогер Гулзода Абдуллаева оиласида қувончли воқеа юз берди. У бугун тўртинчи фарзандини дунёга келтирганини маълум қилди.
Блогер бу ҳақда Instagram саҳифасида хабар бериб, ўғил фарзандли бўлганини эълон қилди. У чақалоғи билан боғлиқ суратни жойлаштириб, ушбу қувончли кунни кузатувчилари билан бўлишди.
«Алҳамдулиллаҳ. 4-маротаба оналик мақомини берган Аллоҳга шукур. 26.11.2026», — дея ёзди Гулзода Абдуллаева.
Унинг кузатувчилари изоҳларда блогерни тўртинчи бор она бўлгани билан табриклаб, оиласига янги қўшилган чақалоққа соғлик ва бахт тиламоқда.
Биз ҳам Гулзода Абдуллаевани ушбу қувончли воқеа билан табриклаб, жажжи меҳмоннинг умри узоқ, ризқи бутун ва бахтли фарзанд бўлиб улғайишини тилаб қоламиз.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…