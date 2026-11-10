Муниса Ризаева нега муддатидан аввал туғди? Хонанда 36-ҳафтада туғганини айтди (видео)

1 дақиқа ўқиш0
Муниса Ризаева нега муддатидан аввал туғди? Хонанда 36-ҳафтада туғганини айтди (видео)

Хонанда Муниса Ризаева блогер Жаҳонгир Латиповга берган интервюсида оналик туйғуси, ўғлига ҳомиладорлик даври ва туғруқ жараёни билан боғлиқ қийинчиликлар ҳақида сўзлаб берди.

Суҳбат давомида Жаҳонгир Латипов хонандадан ҳомиладорлик пайтида нималарни ҳис қилгани билан қизиқди. У аввалги интервюларидан бирида Муниса Ризаева фарзандли бўлиш энг катта орзуси эканини айтганини эслатди.

«Бахт. Албатта, бахтдан бахт, энг юқори даражадаги бахт. Масалан, ёш қизлар ёшлигида фарзандли бўлса, бошқача бўларкан. Менинг ёшимда эса бу туйғу умуман бошқача», — деди хонанда.

Блогер ҳомиладорлик даври қийин кечган-кечмаганини сўраганида, Муниса Ризаева туғруқнинг ўзи осон бўлганини, аммо ҳомиладорлик пайтида анча қийналганини таъкидлади.

«Туғишим энг осон бўлди. Менимча, энг қийини юрганим бўлди. Чунки токсикоз билан қийналдим, охиригача жуда оғир кечди. Ҳомилам ҳам жуда катта эди. Фарзандим деярли 4 килограмм вазн билан туғилди. Лекин 36-ҳафтада туғдим. Чунки юролмай қолдим, муддатидан олдин туғишга тўғри келди», — дея эслади у.

Жаҳонгир Латипов хонандадан фарзандини табиий йўл билан дунёга келтирганми ёки кесарча кесиш амалиёти орқали туғганми, деб ҳам сўради. Муниса Ризаева кесарча кесиш орқали туғруқни бошдан кечирганини маълум қилди.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари