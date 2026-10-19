Саъдулла Фатҳуллаев саҳнани тарк этишини маълум қилди: “Бу охирги чиқишим”

·56·Маданият
Саъдулла Фатҳуллаев саҳнани тарк этишини маълум қилди: “Бу охирги чиқишим”

Дизайн” жамоаси аъзоси Саъдулла Фатҳуллаев “Марказда гаплашамиз” кўрсатувига берган интервюсида мухлисларини ҳайратда қолдирадиган баёнот берди. Ижодкор бу йилги концерт унинг саҳнадаги сўнгги чиқиши бўлишини маълум қилди.

Суҳбат давомида журналист ундан “Дизайн” жамоасида бу йил концерт бериш ёки бермаслик борасида фикрлар бўлган-бўлмаганини сўради.

“Албатта, албатта, бўлди. Биринчилардан бўлиб мен концерт қўймайлик, деган фикрни билдирдим. Лекин болалар концерт берамиз, деган қарорга келишди. Мен, албатта, уларнинг қарорини ҳурмат қилдим”, — деди Саъдулла Фатҳуллаев.

Шундан сўнг журналист ижодкордан мухлисларига қандай мурожаат қилмоқчи эканини сўради. Фатҳуллаев эса бу саволга жавобан саҳнадаги фаолияти билан боғлиқ муҳим гапни айтди.

“Соғ бўлинглар, саломат бўлинглар. Бу менинг саҳнага охирги марта чиқишим, шуни билинглар”, — деди у.

Журналист унинг бу гапи фақат “Дизайн” жамоаси билан чиқишларига тааллуқлими ёки умуман саҳнага чиқишни назарда тутаётганини аниқлаштирди. Саъдулла Фатҳуллаев эса “Умумий чиқишим”, дея жавоб берди.

Ижодкорнинг ушбу баёноти унинг мухлислари учун кутилмаган янгилик бўлди.

ДизайнСаъдулла Фатҳуллаевконцертсаҳнадаги сўнгги чиқиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Қишлоқ йигитига ҳам турмушга чиқишим мумкин” — Луиза Расулова“Қишлоқ йигитига ҳам турмушга чиқишим мумкин” — Луиза Расулова27 апрел 18:30«Мен Путинни яхши кўраман!»: Америкалик рэпер Москвадаги концертида шов-шув кўтарди!«Мен Путинни яхши кўраман!»: Америкалик рэпер Москвадаги концертида шов-шув кўтарди!24 август 08:39Саҳнада мушук “Ромео ва Жулетта” трагедиясини комедияга айлантирди (видео)Саҳнада мушук “Ромео ва Жулетта” трагедиясини комедияга айлантирди (видео)14 июн 16:48“Уммон” 10 йиллик танаффусдан сўнг саҳнани ларзага келтирди(расм)“Уммон” 10 йиллик танаффусдан сўнг саҳнани ларзага келтирди(расм)24 май 14:30Айшвария Рай Канн фестивалида “ҳаракатдаги нур” тимсолида саҳнани забт этдиАйшвария Рай Канн фестивалида “ҳаракатдаги нур” тимсолида саҳнани забт этди23 май 14:59Эмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабованинг тўйида Озодбек Назарбеков саҳнани “портлатди” (видео)Эмре Кивилжим ва Юлдуз Ражабованинг тўйида Озодбек Назарбеков саҳнани “портлатди” (видео)16 май 03:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда