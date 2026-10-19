“Дизайн”да кутилмаган айрилиқ: Саъдулла Фатҳуллаев нега ижоддан бутунлай кетмоқда?

·0·Маданият
“Дизайн”да кутилмаган айрилиқ: Саъдулла Фатҳуллаев нега ижоддан бутунлай кетмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур сўз устаси ва қизиқчи Саъдулла Фатуллаев "Дизайн" жамоасини ва катта саҳнани бутунлай тарк этаётганини расман эълон қилди.
  • Артист бу қарорини қатъий эканлигини билдириб, мухлислари билан хайрлашди.
  • Саъдулла Фатуллаевнинг ижоддан бутунлай кетиши кўплаб кулги ихлосмандлари учун кутилмаган зарба бўлди.

Ўзбек шоу-бизнеси ва кулги санъатининг энг оммабоп лойиҳаларидан бири бўлган «Дизайн» жамоасида кутилмаган ва жиддий йўқотиш юз берди. Жамоанинг асосий юзларидан бири, машҳур сўз устаси ва қизиқчи Саъдулла Фатҳуллаев катта саҳнани ҳамда «Дизайн»ни бутунлай тарк этаётганини расман эълон қилди.

Санъаткор журналистлар билан очиқ мулоқот давомида ушбу қарори қатъий эканини билдириб, мухлислари билан хайрлашди.

«Концерт қўймайлик, деган фикрни биринчи мен бердим»

Суҳбат чоғида қизиқчи жорий йилги концерт дастури атрофида жамоа ичида кечган муҳокамалар ва фикр алмашинувлари тафсилотини ошкор қилди:

  • Концертга қаршилик: Журналистнинг «Бу йил концерт қўямизми ёки қўймаймиз деган иккиланишлар бўлдими?» деган саволига жавоб берар экан, артист: «Албатта бўлди. Биринчилардан бўлиб концерт қўймайлик деган фикрни айнан мен бердим», — дея тан олди;

  • Жамоа танловига ҳурмат: Шунга қарамай, «Дизайн» аъзолари умумий йиғилишда концертни барибир ўтказиш тўхтамига келишган: «Болалар барибир концерт қўямиз деган қарорга келишди. Мен уларнинг бу қарорини ҳурмат қилдим», — деди у.

«Шуни билинглар, бу саҳнага охирги марта чиқишим»

Саъдулла Фатҳуллаев мухлисларига ўзининг сўнгги мурожаатини йўллаб, энг шов-шувли ҳақиқатни айтди:

  • Тармоқларни ларзага солган иқрор: «Соғ бўлинглар, саломат бўлинглар. Ва бу мени охирги марта саҳнага чиқишим, шуни билинглар», — дея таъкидлади артист;

  • Фақат жамоадан эмас, умуман санъатдан кетиш: Мухбирнинг «Фақат “Дизайн” жамоасиданми ёки умумий саҳнаданми?» дея берган аниқлаштирувчи саволига Фатҳуллаев: «Умуман, умуман!», дея қатъий жавоб қайтарди.

Саъдулла Фатҳуллаевнинг «Дизайн» жамоаси ютуқларида ва унинг халқ меҳрини қозонишида тутган ўрни беқиёс эди. Унинг катта саҳна ва ижоддан бутунлай кетиши ҳақидаги мазкур баёноти кўплаб кулги ихлосмандлари учун кутилмаган зарба бўлди.

Саъдулла ФатҳуллаевДизайн жамоасиЎзбек кулгиконцертлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саъдулла Фатҳуллаев саҳнани тарк этишини маълум қилди: “Бу охирги чиқишим”Саъдулла Фатҳуллаев саҳнани тарк этишини маълум қилди: “Бу охирги чиқишим”Бугун 09:48Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирдиОзода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди10 октябр 21:23Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилдиМуниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди11 октябр 13:31Севинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамадаСевинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамада9 октябр 11:10Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”13 сентябр 01:25Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари10 сентябр 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда