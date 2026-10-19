“Дизайн”да кутилмаган айрилиқ: Саъдулла Фатҳуллаев нега ижоддан бутунлай кетмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур сўз устаси ва қизиқчи Саъдулла Фатуллаев "Дизайн" жамоасини ва катта саҳнани бутунлай тарк этаётганини расман эълон қилди.
- Артист бу қарорини қатъий эканлигини билдириб, мухлислари билан хайрлашди.
- Саъдулла Фатуллаевнинг ижоддан бутунлай кетиши кўплаб кулги ихлосмандлари учун кутилмаган зарба бўлди.
Ўзбек шоу-бизнеси ва кулги санъатининг энг оммабоп лойиҳаларидан бири бўлган «Дизайн» жамоасида кутилмаган ва жиддий йўқотиш юз берди. Жамоанинг асосий юзларидан бири, машҳур сўз устаси ва қизиқчи Саъдулла Фатҳуллаев катта саҳнани ҳамда «Дизайн»ни бутунлай тарк этаётганини расман эълон қилди.
Санъаткор журналистлар билан очиқ мулоқот давомида ушбу қарори қатъий эканини билдириб, мухлислари билан хайрлашди.
«Концерт қўймайлик, деган фикрни биринчи мен бердим»
Суҳбат чоғида қизиқчи жорий йилги концерт дастури атрофида жамоа ичида кечган муҳокамалар ва фикр алмашинувлари тафсилотини ошкор қилди:
Концертга қаршилик: Журналистнинг «Бу йил концерт қўямизми ёки қўймаймиз деган иккиланишлар бўлдими?» деган саволига жавоб берар экан, артист: «Албатта бўлди. Биринчилардан бўлиб концерт қўймайлик деган фикрни айнан мен бердим», — дея тан олди;
Жамоа танловига ҳурмат: Шунга қарамай, «Дизайн» аъзолари умумий йиғилишда концертни барибир ўтказиш тўхтамига келишган: «Болалар барибир концерт қўямиз деган қарорга келишди. Мен уларнинг бу қарорини ҳурмат қилдим», — деди у.
«Шуни билинглар, бу саҳнага охирги марта чиқишим»
Саъдулла Фатҳуллаев мухлисларига ўзининг сўнгги мурожаатини йўллаб, энг шов-шувли ҳақиқатни айтди:
Тармоқларни ларзага солган иқрор: «Соғ бўлинглар, саломат бўлинглар. Ва бу мени охирги марта саҳнага чиқишим, шуни билинглар», — дея таъкидлади артист;
Фақат жамоадан эмас, умуман санъатдан кетиш: Мухбирнинг «Фақат “Дизайн” жамоасиданми ёки умумий саҳнаданми?» дея берган аниқлаштирувчи саволига Фатҳуллаев: «Умуман, умуман!», дея қатъий жавоб қайтарди.
Саъдулла Фатҳуллаевнинг «Дизайн» жамоаси ютуқларида ва унинг халқ меҳрини қозонишида тутган ўрни беқиёс эди. Унинг катта саҳна ва ижоддан бутунлай кетиши ҳақидаги мазкур баёноти кўплаб кулги ихлосмандлари учун кутилмаган зарба бўлди.
Изоҳлар 0
…