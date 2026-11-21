Ғайбулла Турсуновнинг Humo Arena’даги концертидан ёрқин лаҳзалар (видео)
Хонанда Ғайбулла Турсунов 20 ноябрь куни Тошкентдаги Humo Arena’да катта концерт дастурини тақдим этди. Кечадан олинган кўплаб видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, мухлислар эътиборини тортмоқда.
Тарқалган кадрларда концерт кўтаринки кайфиятда, катта шодиёна руҳида ўтгани акс этган. Томошабинлар хонандани қўллаб-қувватлаб, унинг машҳур қўшиқларига жўр бўлган.
Концертнинг эсда қоларли лаҳзаларидан бири хонанда Жасмин билан биргаликдаги чиқиш бўлди. Икки санъаткор саҳнада «Истайман» номли дуэтни ижро этиб, томошабинларга ўзгача кайфият улашди.
Шунингдек, Ғайбулла Турсунов «Қуралай» қўшиғини куйлаётган вақтда Dili.me номи билан ижод қилувчи блогер Дилшод Назаров ҳам саҳнага чиқди. Унинг қўшиқ оҳангига мос турли ҳаракатлари акс этган видеолар ҳам ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Концерт давомида хонанда мухлислар яхши биладиган ва севиб тинглайдиган хит қўшиқларини ижро этди. Саҳнадаги чиқишлар, томошабинларнинг жўшқин кайфияти ва кутилмаган меҳмонлар кечага янада ўзгача руҳ бағишлади.
Концерт якунида эса Ғайбулла Турсунов Humo Arena’да бунчалик кўп томошабин қаршисида чиқиш қилиш унга катта ҳаяжон бағишлаганини айтди. Хонанда аввал ҳам турли саҳналарда концерт берган бўлса-да, бу галги чиқиш таассуротлари ўзгача бўлганини таъкидлади.
Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда ҳам концертга борган мухлислар ўз таассуротларини ёзиб қолдирмоқда. Кўпчилик кечадан мамнун бўлганини, қўшиқларга жўр бўлиб, мазза қилганини билдирмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…