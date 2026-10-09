Севинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамада

·10·Маданият
Севинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамада
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Севинч Мўминова мухлислари билан бўлган самимий учрашувда янги қўшиқларини ижро этиб, уларга унутилмас мусиқий оқшом туҳфа этди.
  • Хонанда ўзининг «Дайди» номли қўшиғини эҳтирос билан куйлади ва бу ижро томошабинларда катта таассурот қолдирди.
  • Мухлислар хонандани оқ ва қизил атиргуллардан иборат гулдасталар билан сийладилар.
  • Ушбу учрашув Севинч Мўминованинг тингловчилар қалбидан чуқур жой олганини яна бир бор тасдиқлади.

Ўзбек эстрадасининг ёрқин ва бетакрор хонандаси Севинч Мўминова яна бир бор ўзининг садоқатли мухлислари билан юзлашиб, уларга унутилмас, самимий ва жўшқин мусиқий оқшом туҳфа этди. Хонанда мухлислари билан дийдорлашув лаҳзаларида ўзининг янги қўшиқларини ҳавола этиб, саҳнани ҳақиқий эҳтирослар майдонига айлантирди.

Ижтимоий тармоқларда санъаткорнинг саҳнадаги жонли чиқиши, ижро пайтидаги самимий ҳис-туйғулари ва томошабинлар билан қурган илиқ мулоқоти акс этган видеолавҳалар тез фурсатда оммалашди.

«Фақат сизлар учун куйлайман»: Севинчдан мухлисларга меҳрли хитоб

Саҳнага кўтарилган Севинч Мўминова йиғилганларни юз-кўзидаги қувонч ва самимий табассум билан қутлади:

  • Самимий миннатдорлик: «Сизлар билан дийдорлашиб, кўришиб турганимдан жуда ҳам хурсандман. Сизларга яхши кайфиятда янги қўшиқларимни фақат ва фақат сизлар учун куйлайман; ўйнаб, кулиб, мазза қилиб дам олинглар. Ҳаммангизга раҳмат», — дея дил сўзларини изҳор қилди хонанда;

  • Саҳна қиёфаси ва назокат: Севинч кеча учун сипо ва нафис ялтироқ тўқ бинафшаранг либос танлаб, сочларини ёйган ҳолда латофатли кўринишда намоён бўлди;

  • Олқишлар ёмғири: Зал хонанданинг ҳар бир сўзини ва ҳаракатини самимий олқишлар билан қўллаб-қувватлаб турди.

Эҳтиросларга бой «Дайди» таронаси

Оқшомнинг энг таъсирли ва юқори нуқтаси хонанданинг муҳаббат, айрилиқ ва ҳижрон дардини акс эттирувчи «Дайди» номли қўшиғини мароқ билан куйлаши бўлди:

«Чарчадим бу йўлларда дайдиб,

Соғинчлар қийнайди бунчалар, охх.

Юрагим гапимга кирмайди,

Ақлни сира тан олмайди эй во.

Минг-минглаган ошиқларинг,

Сени мендай севолмайди.

Кўзларингга қараб туриб,

Худди мендек ичингдагини билолмайди.

Агар минглаб дардлар келса,

Асло назаримга илмайман.

Сен берган бир соғинчга,

Вой-вой чидолмайман нега билмайман...»

Хонанда юрак тубидан чиққан бу мисраларни куйлар экан, ўз кечинмаларини юзидаги ифода ва қўл ҳаракатлари орқали томошабинга тўлиқ етказиб берди.

Мухлислар эътирофи ва гулбоғга айланган саҳна

Қўшиқ якунида ихлосмандлар хонандага ўзларининг чексиз меҳри ва ҳурматини билдиришди:

  • Гулдасталар тақдимоти: Томошабинлар Севинчга бирин-кетин оқ ва қизил атиргуллардан иборат гўзал гулдасталарни улашдилар;

  • Ҳурмат ва камтарлик: Санъаткор тақдим этилган ҳар бир гулни эҳтиром ва миннатдорлик билан қабул қилиб, мухлисларига таъзим бажо келтирди.

Севинч Мўминованинг навбатдаги учрашуви унинг ҳамон тингловчилар қалбидан чуқур жой олган, самимий ва бетакрор хонанда эканлигини яна бир бор исботлади.

Севинч МўминоваСевинч Мўминова концертЎзбек эстрада«Дайди»
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди30 июн 13:26Наманганда Севинч Мўминова чиқишида кутилмаган вазият юз бердиНаманганда Севинч Мўминова чиқишида кутилмаган вазият юз берди11 июн 12:59Севинч ва Камрондан янги дуэт: “Гул” тез кунда!Севинч ва Камрондан янги дуэт: “Гул” тез кунда!3 июн 16:12Севинч Мўминованинг қўлини ўпган мухлиса ижтимоий тармоқларда эътибор марказига чиқдиСевинч Мўминованинг қўлини ўпган мухлиса ижтимоий тармоқларда эътибор марказига чиқди3 июн 13:34Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирди23 сентябр 13:50Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб бердиСевинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди24 сентябр 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди