Севинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамада
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Севинч Мўминова мухлислари билан бўлган самимий учрашувда янги қўшиқларини ижро этиб, уларга унутилмас мусиқий оқшом туҳфа этди.
- Хонанда ўзининг «Дайди» номли қўшиғини эҳтирос билан куйлади ва бу ижро томошабинларда катта таассурот қолдирди.
- Мухлислар хонандани оқ ва қизил атиргуллардан иборат гулдасталар билан сийладилар.
- Ушбу учрашув Севинч Мўминованинг тингловчилар қалбидан чуқур жой олганини яна бир бор тасдиқлади.
Ўзбек эстрадасининг ёрқин ва бетакрор хонандаси Севинч Мўминова яна бир бор ўзининг садоқатли мухлислари билан юзлашиб, уларга унутилмас, самимий ва жўшқин мусиқий оқшом туҳфа этди. Хонанда мухлислари билан дийдорлашув лаҳзаларида ўзининг янги қўшиқларини ҳавола этиб, саҳнани ҳақиқий эҳтирослар майдонига айлантирди.
Ижтимоий тармоқларда санъаткорнинг саҳнадаги жонли чиқиши, ижро пайтидаги самимий ҳис-туйғулари ва томошабинлар билан қурган илиқ мулоқоти акс этган видеолавҳалар тез фурсатда оммалашди.
«Фақат сизлар учун куйлайман»: Севинчдан мухлисларга меҳрли хитоб
Саҳнага кўтарилган Севинч Мўминова йиғилганларни юз-кўзидаги қувонч ва самимий табассум билан қутлади:
Самимий миннатдорлик: «Сизлар билан дийдорлашиб, кўришиб турганимдан жуда ҳам хурсандман. Сизларга яхши кайфиятда янги қўшиқларимни фақат ва фақат сизлар учун куйлайман; ўйнаб, кулиб, мазза қилиб дам олинглар. Ҳаммангизга раҳмат», — дея дил сўзларини изҳор қилди хонанда;
Саҳна қиёфаси ва назокат: Севинч кеча учун сипо ва нафис ялтироқ тўқ бинафшаранг либос танлаб, сочларини ёйган ҳолда латофатли кўринишда намоён бўлди;
Олқишлар ёмғири: Зал хонанданинг ҳар бир сўзини ва ҳаракатини самимий олқишлар билан қўллаб-қувватлаб турди.
Эҳтиросларга бой «Дайди» таронаси
Оқшомнинг энг таъсирли ва юқори нуқтаси хонанданинг муҳаббат, айрилиқ ва ҳижрон дардини акс эттирувчи «Дайди» номли қўшиғини мароқ билан куйлаши бўлди:
«Чарчадим бу йўлларда дайдиб,
Соғинчлар қийнайди бунчалар, охх.
Юрагим гапимга кирмайди,
Ақлни сира тан олмайди эй во.
Минг-минглаган ошиқларинг,
Сени мендай севолмайди.
Кўзларингга қараб туриб,
Худди мендек ичингдагини билолмайди.
Агар минглаб дардлар келса,
Асло назаримга илмайман.
Сен берган бир соғинчга,
Вой-вой чидолмайман нега билмайман...»
Хонанда юрак тубидан чиққан бу мисраларни куйлар экан, ўз кечинмаларини юзидаги ифода ва қўл ҳаракатлари орқали томошабинга тўлиқ етказиб берди.
Мухлислар эътирофи ва гулбоғга айланган саҳна
Қўшиқ якунида ихлосмандлар хонандага ўзларининг чексиз меҳри ва ҳурматини билдиришди:
Гулдасталар тақдимоти: Томошабинлар Севинчга бирин-кетин оқ ва қизил атиргуллардан иборат гўзал гулдасталарни улашдилар;
Ҳурмат ва камтарлик: Санъаткор тақдим этилган ҳар бир гулни эҳтиром ва миннатдорлик билан қабул қилиб, мухлисларига таъзим бажо келтирди.
Севинч Мўминованинг навбатдаги учрашуви унинг ҳамон тингловчилар қалбидан чуқур жой олган, самимий ва бетакрор хонанда эканлигини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…