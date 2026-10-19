Мавлуда Асалхўжаевага 63 ёшида қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)

·2·Маданият
Мавлуда Асалхўжаевага 63 ёшида қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Мавлуда Асалхўжаева 15 октябр куни 63 ёшни қарши олди. Хонанданинг таваллуд куни муносабати билан ўтказилган байрамдан видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Видеоларда санъаткорнинг яқинлари уни самимий табриклаб, қувончли кунига шерик бўлгани акс этган. Бу йилги туғилган кун байрами хонанда учун ўзгача кўтаринки кайфиятда ўтгани кўринади. Энг эътиборли жиҳати, яқинлари Мавлуда Асалхўжаевага қора рангли қимматбаҳо автомобил совға қилган.

Хонанда ҳам ўзининг Instagram саҳифасида байрамдан лавҳаларни жойлаштириб, уни туғилган куни билан табриклаган мухлислари ва ёнида бўлган яқинларига миннатдорлик билдирди.

“Шукрона куним билан табриклаган мухлисларим, ёнимда бўлган энг яқинларим, ҳаммангизга раҳмат ва борингларга шукур”, — дея ёзди санъаткор.

Ушбу пост остида ҳам кўплаб кузатувчилар хонандани таваллуд айёми билан табриклаб, унга самимий тилакларини йўллади.

Маълумот учун, Мавлуда Асалхўжаева 1963 йил 15 октябрда Қирғизистоннинг Жалолобод шаҳрида, санъаткор Абдураҳмон Асалхўжаев ва шифокор Санобар Асалхўжаева оиласида туғилган.

Мавлуда АсалхўжаеваТаваллудЖалолободАвтомобил совға
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилдиҚирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилди17 сентябр 11:48Водийда ярим тунда зилзила кузатилдиВодийда ярим тунда зилзила кузатилди8 июл 04:37Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлариФарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари3 октябр 01:00Мавлуда Асалхўжаева ва Дилфуза Исмоиловадан янги дует — “Қизларжон”Мавлуда Асалхўжаева ва Дилфуза Исмоиловадан янги дует — “Қизларжон”14 май 15:01Мавлуда ва Гули Асалхўжаевалардан янги дуэт — “Қариндошларим” тақдим этилди (аудио)Мавлуда ва Гули Асалхўжаевалардан янги дуэт — “Қариндошларим” тақдим этилди (аудио)12 июн 16:43Йиллар ўтса ҳам дўстлик сўнмади: Юлдуз Усмонова ва Мавлуда АсалхўжаеваЙиллар ўтса ҳам дўстлик сўнмади: Юлдуз Усмонова ва Мавлуда Асалхўжаева22 май 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда