Юлдуз Усмоновадан Райҳонгача: таниқли санъаткорларнинг пахта даласидаги архив рақси мухлислар эътиборида! (видео)
Ижтимоий тармоқларда ўзбек санъатининг таниқли вакиллари иштирокидаги эски видеолавҳалар яна муҳокамаларга сабаб бўлди. Унда хонандалар Шаҳзода, Райҳон, Юлдуз Усмонова, Ҳалимахоним ва Мавлуда Асалхўжаеваларнинг пахта терими жараёнида бирга бўлган дамлари акс этган.
Архив кадрларда санъаткорларни одатий саҳна либослари ва концерт муҳитида эмас, балки пахта даласида кўриш мумкин. Улар мусиқа садолари остида рақсга тушиб, бир-бирлари билан ҳазиллашган ва кўтаринки кайфиятда вақт ўтказган. Хонандаларнинг даладаги самимий чиқишлари видеога ўзгача руҳ бағишлаган.
Айниқса, таниқли ижодкорларнинг бир жойда жам бўлиб, мусиқа жўрлигида рақсга тушгани ва қувноқ кайфиятда ҳордиқ чиқаргани томошабинлар эътиборини тортмоқда. Бугунги кунда саҳналарда кўришга одатланган санъаткорларнинг йиллар аввалги бундай кадрларини кўриш кўпчилик учун қизиқарли бўлди.
Видеонинг ижтимоий тармоқларда қайта тарқалиши фойдаланувчиларга санъаткорларнинг ижодий фаолиятидаги аввалги даврларни эслаш имконини берди. Архив лавҳалар эса машҳур хонандаларнинг саҳнадан ташқаридаги самимий ва қувноқ лаҳзаларини намоён этмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…