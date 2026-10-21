Шаҳло Зоирова бугун яна бир ёшга улғаймоқда (видео)

·4·Маданият
Шаҳло Зоирова бугун яна бир ёшга улғаймоқда (видео)

Актриса Шаҳло Зоирова бугун яна бир ёшни қарши олмоқда. Санъаткор Instagram саҳифасига жойлаган видеоси орқали туғилган куни эканини маълум қилди.

Шаҳлохоним видео остида “Боримга ва борлигингизга шукур. H-birthday to me”, дея изоҳ қолдирган.

Видеода санъаткорнинг ҳамкасблари уни туғилган куни билан самимий табриклаётгани акс этган. Улар Шаҳлога эзгу тилакларини билдириб, қувончли кунида унга кўтаринки кайфият улашган.

Ижодкорнинг мухлислари ҳам эътиборсиз қолмади. Унинг саҳифасидаги изоҳларда кўплаб самимий табриклар ва илиқ тилакларни учратиш мумкин.

Биз ҳам Шаҳлохонимни таваллуд айёми билан чин қалбимиздан табриклаб, унга чексиз бахт, мустаҳкам соғлик, оилавий хотиржамлик, янги муваффақиятлар ва ижодий парвозлар тилаб қоламиз.

Шаҳло Зоированинг бугунги кунда «Ёр-ёр», «Бахтинг муборак» ва «Келин салом» номли қўшиқлари бор.

Шаҳло ЗоироваТаваллудInstagramЁр-ёр
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мавлуда Асалхўжаевага 63 ёшида қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)Мавлуда Асалхўжаевага 63 ёшида қимматбаҳо автомобил совға қилинди (видео)19 октябр 10:28Шаҳло Салаева Вейсел Дулгер билан тўйга бориш нархини айтдиШаҳло Салаева Вейсел Дулгер билан тўйга бориш нархини айтди22 сентябр 13:47Шаҳло Салаеванинг ўғли 2 ёшга тўлди: хонанданинг самимий тилаги эътибор марказида!Шаҳло Салаеванинг ўғли 2 ёшга тўлди: хонанданинг самимий тилаги эътибор марказида!23 сентябр 15:37Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда жойлашган меҳмонхонасини намойиш қилдиШаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда жойлашган меҳмонхонасини намойиш қилди6 июл 11:30Бекор қилинган рейс ортидан Шаҳло Зоирова кескин фикр билдирди!Бекор қилинган рейс ортидан Шаҳло Зоирова кескин фикр билдирди!26 июн 22:43Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”31 июл 08:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди