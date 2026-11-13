Хонанда Гули Асалхўжаевадан тезкор огоҳлантириш: «Мен соғ-саломатман» (видео)
Хонанда Гулихон Асалхўжаева ижтимоий тармоқларда унинг сурати ва номидан фойдаланиб, дори воситаларини реклама қилаётган фирибгарлар ҳақида огоҳлантириш билан чиқди. У Instagram саҳифасида жойлаган мурожаатида сохта рекламаларга ишонмасликни, айниқса, бундай маҳсулотларни сотиб олишга шошилмасликни сўради.
Хонанданинг айтишича, номаълум шахслар сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиб, уни оғир хасталикка чалинган, ҳатто ногиронлар аравачасида юрадиган даражада бетоб бўлган инсон сифатида тасвирлашмоқда. Сохта видеоларда эса гўёки айнан реклама қилинаётган дори воситасини қабул қилганидан сўнг соғайиб кетгани кўрсатилмоқда.
«Менинг номимдан қандайдир дори воситасини реклама қилишяпти. Бунга ишонманглар, бу сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган. Мени оғир касал қилиб, ногиронлар аравачасида юрадиган даражага олиб келишган, кейин эса шу дорини ичиб тузалиб кетгандек кўрсатишмоқда. Бу мутлақо нотўғри. Мен бундай касал бўлмаганман, шукрки, соғ-саломатман», — деди хонанда.
Гулихон Асалхўжаева ўзи ҳеч қачон дори воситаларини реклама қилмаганини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айрим танишлари ва мухлислари ҳам сохта рекламага ишониб, дориларни қаердан харид қилиш мумкинлиги ҳақида сўрашган.
Хонанда бундай фирибгарлик қурбонига айланмаслик учун рекламаларга кўр-кўрона ишонмаслик, соғлиқ билан боғлиқ муаммоларда эса мутахассисларга мурожаат қилиш кераклигини эслатди. Шунингдек, мурожаатини имкон қадар кенг тарқатиб, бошқаларни ҳам огоҳлантиришга чақирди.
Ижтимоий тармоқдаги изоҳларда айрим фойдаланувчилар ҳам ушбу сохта рекламага дуч келганини ёзган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…