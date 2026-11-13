Хонанда Гули Асалхўжаевадан тезкор огоҳлантириш: «Мен соғ-саломатман» (видео)

1 дақиқа ўқиш5
Хонанда Гули Асалхўжаевадан тезкор огоҳлантириш: «Мен соғ-саломатман» (видео)

Хонанда Гулихон Асалхўжаева ижтимоий тармоқларда унинг сурати ва номидан фойдаланиб, дори воситаларини реклама қилаётган фирибгарлар ҳақида огоҳлантириш билан чиқди. У Instagram саҳифасида жойлаган мурожаатида сохта рекламаларга ишонмасликни, айниқса, бундай маҳсулотларни сотиб олишга шошилмасликни сўради.

Хонанданинг айтишича, номаълум шахслар сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиб, уни оғир хасталикка чалинган, ҳатто ногиронлар аравачасида юрадиган даражада бетоб бўлган инсон сифатида тасвирлашмоқда. Сохта видеоларда эса гўёки айнан реклама қилинаётган дори воситасини қабул қилганидан сўнг соғайиб кетгани кўрсатилмоқда.

«Менинг номимдан қандайдир дори воситасини реклама қилишяпти. Бунга ишонманглар, бу сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган. Мени оғир касал қилиб, ногиронлар аравачасида юрадиган даражага олиб келишган, кейин эса шу дорини ичиб тузалиб кетгандек кўрсатишмоқда. Бу мутлақо нотўғри. Мен бундай касал бўлмаганман, шукрки, соғ-саломатман», — деди хонанда.

Гулихон Асалхўжаева ўзи ҳеч қачон дори воситаларини реклама қилмаганини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айрим танишлари ва мухлислари ҳам сохта рекламага ишониб, дориларни қаердан харид қилиш мумкинлиги ҳақида сўрашган.

Хонанда бундай фирибгарлик қурбонига айланмаслик учун рекламаларга кўр-кўрона ишонмаслик, соғлиқ билан боғлиқ муаммоларда эса мутахассисларга мурожаат қилиш кераклигини эслатди. Шунингдек, мурожаатини имкон қадар кенг тарқатиб, бошқаларни ҳам огоҳлантиришга чақирди.

Ижтимоий тармоқдаги изоҳларда айрим фойдаланувчилар ҳам ушбу сохта рекламага дуч келганини ёзган.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари