Хивада уч кунлик катта байрам: асосий "сюрприз" 8 августда
Қадимий Хива август ойида яна минглаб меҳмонларни бир жойга тўплайди. Уч кун давомида шаҳарни қовунлар ифори, миллий мусиқа ва байрамона муҳит қамраб олади, аммо фестивалнинг энг кутилган воқеаси айнан иккинчи кунга режалаштирилган.
2026 йил 7–9 август кунлари «Ичан қалъа» ва «Арда Хива» мажмуаларида анъанавий «Қовун сайли» фестивали ўтказилади. Расмий дастурда ноёб қовун навлари, гастрономик кўргазмалар, халқ томошалари, маҳорат дарслари ва йирик концертлар ўрин олган.
Хива уч кунга улкан байрам майдонига айланади
Фестиваль Туризм қўмитаси ҳамда Хоразм вилояти ҳокимлиги ҳамкорлигида ташкил этилмоқда. Тадбирдан кўзланган асосий мақсад — Хоразмнинг деҳқончилик анъаналари, миллий маданияти ва сайёҳлик имкониятларини кенг тарғиб қилиш.
Вилоятнинг шаҳар ва туманлари ўз ҳудудларида етиштирилган қовун навларини алоҳида павильонларда намойиш этади. Ҳар бир майдон ўша ҳудуднинг тарихи, маданияти ва ўзига хос анъаналарини акс эттирган ҳолда безатилади.
«Қовун сайли» — фақат маҳсулотлар кўргазмаси эмас, балки Хоразмнинг меҳмондўстлиги, деҳқончилик маданияти ва миллий қадриятларини бирлаштирувчи катта байрамдир.
2025 йилги фестивалга бир миллиондан зиёд меҳмон келган, уларнинг қарийб 300 минг нафари хорижий сайёҳлар бўлган. Бу кўрсаткич «Қовун сайли»нинг оддий маҳаллий тадбирдан йирик туристик воқеага айланганини кўрсатади.
Меҳмонларни фақат қовунлар кутмаяпти
Фестиваль дастури турли ёшдаги ташриф буюрувчилар учун мўлжалланган. Уч кун давомида меҳмонлар қуйидаги тадбирларни томоша қилиши мумкин:
турли навдаги Хоразм қовунларининг кўргазма-савдоси;
миллий таомлар ва машҳур Хоразм нонлари тақдимоти;
ҳунармандчилик буюмлари ярмаркаси;
қўғирчоқ театри ва саҳналаштирилган чиқишлар;
миллий либослар намойиши;
фольклор жамоаларининг жонли ижролари;
тасвирий ва амалий санъат кўргазмалари;
маҳорат дарслари ва кўнгилочар дастурлар.
Расмий эълонда фестиваль доирасида мушакбозлик, фотоҳудудлар, халқ ўйинлари ҳамда маҳаллий ва хорижий санъаткорлар иштирокида концертлар ҳам ташкил қилиниши билдирилган.
Икки манзил — икки хил муҳит
«Қовун сайли»нинг асосий тадбирлари Хиванинг бир-биридан фарқли икки мажмуасида ўтказилади.
Манзил
Меҳмонларни нима кутади?
«Ичан қалъа»
Тарихий муҳит, миллий намойишлар, ҳунармандчилик ва маданий дастурлар
«Арда Хива»
Замонавий кўнгилочар майдонлар, йирик концертлар ва кечки шоу дастурлари
Сана
7–9 август 2026 йил
Кириш
МакSим концертига бепул
24,5 гектар майдондаги «Арда Хива» мажмуасида меҳмонхоналар, ресторан ва кафелар, ҳунармандчилик уйлари, Шарқ бозори, аквапарк, амфитеатр ҳамда мусиқали фаввора каби объектлар жойлашган.
Асосий сюрприз: МакSим Хивада бепул концерт беради
Фестивалнинг энг кутилган воқеаларидан бири 8 август куни бўлиб ўтади. Россиялик машҳур хонанда МакSим «Арда Хива» туризм мажмуаси саҳнасида яккахон концерт дастури билан чиқиш қилади.
Концерт соат 19:00 га белгиланган ва унга кириш мутлақо бепул. Хонанданинг ижодий жамоаси ҳам тадбир санаси, манзили ва эркин кириш имкониятини тасдиқлаган.
Шу тариқа, фестивалнинг иккинчи куни миллий гастрономия, тарихий муҳит ва замонавий поп-мусиқани бир майдонда бирлаштиради. Ташриф буюрувчилар кундузи қовунлар кўргазмаси ва халқ сайлини томоша қилиб, кечқурун йирик концертда иштирок этиши мумкин.
Энг фаол иштирокчилар совғаларсиз қолмайди
Фестиваль якунида энг яхши павильонлар, қовун етиштирувчилар, ҳунармандлар ва фаол иштирокчилар турли номинациялар бўйича тақдирланади. Ғолибларга Хоразм вилояти ҳокимлиги ҳамда ҳомийларнинг қимматбаҳо совғалари топширилади.
«Қовун сайли» бу йил ҳам Хиванинг тарихий қиёфаси, Хоразм қовунларининг бетакрор таъми ва катта концертларни бирлаштирган ёзнинг энг ёрқин воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Сиз 7–9 август кунлари Хивага боришни режалаштиряпсизми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва бепул концерт ҳақидаги хабарни Telegram орқали яқинларингизга юборинг.
…