Бишкекдаги концертда Шакиранинг кўзойнагини илиб олган қиз уни қиммат нархга сотмоқчи!

·2·Маданият
Бишкекдаги концертда Шакиранинг кўзойнагини илиб олган қиз уни қиммат нархга сотмоқчи!

18-октябрь куни Қирғизистон пойтахти Бишкекдаги “Бишкек Арена” стадионида колумбиялик машҳур хонанда Шакиранинг концерти бўлиб ўтди. Унинг Марказий Осиёдаги илк концертига 33 мамлакатдан мухлислар ташриф буюрди.

Концерт давомида хонанда томошабинлар билан фаол мулоқот қилди, ўзининг машҳур хитларини ижро этди ва бир неча бор саҳнадан мухлислар томон яқинлашди. Шою давомида Шакира камида 13 марта либосини алмаштиргани ҳам эътиборни тортди.

Концертнинг эсда қоларли лаҳзаларидан бири хонанданинг кўзойнагини томошабинлар томон улоқтиргани бўлди. Аксессуарни илиб олишга муваффақ бўлган қиз эса энди унинг ёрдамида катта даромад топишни режалаштираётгани айтилмоқда.

Ижтимоий тармоқларда хонанданинг кўзойнагини илиб олган қиз уни 20 минг долларга сотмоқчи экани ҳақида хабарлар тарқалди. Агар бу маълумот тасдиқланса, Шакиранинг оддий аксессуари мухлислар учун қимматбаҳо эсдаликка айланиши мумкин.

Ҳозирча кўзойнак ҳақиқатан ҳам ушбу нархда сотувга қўйилгани ёки харидор топилгани ҳақида аниқ маълумот мавжуд эмас.

ШакираБишкек АренаҚирғизистонКўзойнаки
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда тарихий шоу: Дунё юлдузи Шакира Бишкекда концерт берди (видео)Марказий Осиёда тарихий шоу: Дунё юлдузи Шакира Бишкекда концерт берди (видео)Бугун 08:17Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)18 октябр 12:46Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)17 октябр 17:02Шакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқдаШакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқда1 октябр 12:40Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)19 август 21:46Шакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиШакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошлади19 август 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди