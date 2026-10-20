Бишкекдаги концертда Шакиранинг кўзойнагини илиб олган қиз уни қиммат нархга сотмоқчи!
18-октябрь куни Қирғизистон пойтахти Бишкекдаги “Бишкек Арена” стадионида колумбиялик машҳур хонанда Шакиранинг концерти бўлиб ўтди. Унинг Марказий Осиёдаги илк концертига 33 мамлакатдан мухлислар ташриф буюрди.
Концерт давомида хонанда томошабинлар билан фаол мулоқот қилди, ўзининг машҳур хитларини ижро этди ва бир неча бор саҳнадан мухлислар томон яқинлашди. Шою давомида Шакира камида 13 марта либосини алмаштиргани ҳам эътиборни тортди.
Концертнинг эсда қоларли лаҳзаларидан бири хонанданинг кўзойнагини томошабинлар томон улоқтиргани бўлди. Аксессуарни илиб олишга муваффақ бўлган қиз эса энди унинг ёрдамида катта даромад топишни режалаштираётгани айтилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда хонанданинг кўзойнагини илиб олган қиз уни 20 минг долларга сотмоқчи экани ҳақида хабарлар тарқалди. Агар бу маълумот тасдиқланса, Шакиранинг оддий аксессуари мухлислар учун қимматбаҳо эсдаликка айланиши мумкин.
Ҳозирча кўзойнак ҳақиқатан ҳам ушбу нархда сотувга қўйилгани ёки харидор топилгани ҳақида аниқ маълумот мавжуд эмас.
Изоҳлар 0
…