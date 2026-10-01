Шакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқда
Тадбир Шакиранинг "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" гастроль сафари доирасида ташкил этилади. Мазкур чиқиш хонанданинг Марказий Осиёдаги илк концерти бўлиши кутилмоқда.
Концерт дастуридан Шакиранинг дунё миқёсида машҳур бўлган қўшиқлари ўрин олиши кутилмоқда. Жумладан, мухлислар "Hips Don’т Lie", "Waka Waka" ва "Whenever, Wherever" каби ҳитларни жонли ижрода тинглаш имкониятига эга бўлишади.
Маълумотларга кўра, концерт чипталари савдоси 1-октябрь куни соат 08:00да бошланади. Чипталар нархи жойлашув ва тоифага қараб 137 доллардан 458 долларгача бўлиши айтилмоқда.
Шакиранинг Бишкекдаги концерти нафақат Қирғизистон, балки қўшни давлатлардаги мухлислар учун ҳам қизиқ воқеа бўлиши кутилмоқда. Хусусан, Ўзбекистонлик мухлислар учун Бишкек жаҳон юлдузининг концертини минтақада томоша қилиш мумкин бўлган яқин манзиллардан бирига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…