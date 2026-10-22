Шакира 19 йилдан сўнг Мисрдаги Гиза пирамидалари этагида яна концерт беради!

·69·Маданият
Шакира 19 йилдан сўнг Мисрдаги Гиза пирамидалари этагида яна концерт беради!

Колумбиялик машҳур хонанда Шакира 28 ноябрь куни Мисрдаги дунёга машҳур Гиза пирамидалари этагида катта концерт дастури билан мухлислари қаршисида чиқиши кутилмоқда.

Хонанда ўзининг “Лас Мужерес Я Но Ллоран” номли жаҳон турнеси доирасидаги чиқишини ушбу тарихий масканда ўтказишни режалаштирган. Мадрид шаҳридаги концерт дастурларидан кейин Мисрдаги чиқиш турненинг муҳим воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Шакиранинг Гиза пирамидалари ёнида чиқиш қилиши илк бор эмас. У 2007 йилда “Oral Fixation Tour” жаҳон турнеси доирасида ҳам ушбу тарихий масканда концерт берган эди.

Орадан 19 йил ўтиб, хонанда яна қадимий Миср ёдгорликлари фонида саҳнага қайтишга тайёрланмоқда. Бу эса унинг мухлислари учун нафақат мусиқий томоша, балки ўтмишдаги унутилмас чиқиш билан боғлиқ хотираларни янгилаш имконияти ҳам бўлади.

Шакиранинг кучли овози, жўшқин рақслари ва машҳур қўшиқлари билан танилган концерти тарихий масканда ўзига хос муҳит яратиши кутилмоқда.

ШакираГиза пирамидалариЛас Мужерес Я Но Ллоран
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда тарихий шоу: Дунё юлдузи Шакира Бишкекда концерт берди (видео)Марказий Осиёда тарихий шоу: Дунё юлдузи Шакира Бишкекда концерт берди (видео)20 октябр 08:17Мафтуна Холмуродованинг Шакира билан тушган сурати мухлислар эътиборида (фото, видео)Мафтуна Холмуродованинг Шакира билан тушган сурати мухлислар эътиборида (фото, видео)Кеча 12:02Бишкекдаги концертда Шакиранинг кўзойнагини илиб олган қиз уни қиммат нархга сотмоқчи!Бишкекдаги концертда Шакиранинг кўзойнагини илиб олган қиз уни қиммат нархга сотмоқчи!20 октябр 14:33Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)18 октябр 12:46Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)17 октябр 17:02Шакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқдаШакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқда1 октябр 12:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир