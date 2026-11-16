Шакира ўғли Милан билан баскетбол ўйинида кўриниш бериб, мухлислар эътиборини тортди

1 дақиқа ўқиш16
Шакира ўғли Милан билан баскетбол ўйинида кўриниш бериб, мухлислар эътиборини тортди

Машҳур хонанда Шакира саҳнадаги тиғиз иш жадвалидан бироз вақт ажратиб, 13 ёшли ўғли Милан билан Маямида баскетбол ўйинини томоша қилди. Она ва ўғилнинг спорт мусобақасига биргаликда ташриф буюргани мухлислар эътиборини тортди.

Учрашув давомида Шакира кўзойнак таққан ҳолда, хотиржам кайфиятда майдондаги воқеаларни кузатиб ўтирди. Унинг ёнида бўлган Милан эса яшил бош кийими билан ажралиб турди. Ўсмир ўйинни шу қадар диққат ва жиддийлик билан кузатардики, гўё жамоалардан бирининг тақдири унинг қўлидадек таассурот уйғотарди.

Миланинг кўриниши ҳам кўпчиликнинг эътиборидан четда қолмади. Бир вақтлар онаси билан омма олдида кўриниш берган кичкина бола энди анча улғайиб, ўсмирлик даврига қадам қўйган. Унинг тез улғаяётганини кўрган мухлислар ҳам бу ўзгаришга бефарқ қолмайди.

Шакира учун бундай сайрлар фарзандлари билан кўпроқ вақт ўтказиш имкониятидир. Дунё бўйлаб концертлар, ижодий лойиҳалар ва турли тадбирлар билан банд бўлган хонанда ҳам баъзан ишларни бир четга суриб, оиласи даврасида ҳордиқ чиқаришни афзал кўради.

Бу сафарги баскетбол учрашуви ҳам она ва ўғил учун шундай оддий, аммо ёқимли оилавий оқшомлардан бирига айланди. Зеро, машҳурлик ва тиғиз иш жадвалига қарамай, яқинлар билан ўтказилган вақтнинг қадри ўзгармайди.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари