Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)
“Шакира” тахаллуси билан танилган хонанда Мафтуна Холмуродованинг тўйи 18 август куни бўлиб ўтди ва у Алишер исмли йигит билан турмуш қурди. Тўйда актёр Мусулмон Юнусов хонандага қарийб 1500 дона қизил атиргулдан иборат катта гулдаста совға қилди. Маросимдан олинган видеоларда кўплаб таниқли санъаткорлар иштирок этгани, келин-куёв эса бир-бирига никоҳ узукларини таққани акс этган.
“Шакира” тахаллуси билан танилган хонанда Мафтуна Холмуродованинг тўйи кеча, 18 август куни бўлиб ўтди. Санъаткор Алишер исмли йигит билан турмуш қурган.
Тўй маросимидан олинган чиройли ва қизиқарли лавҳалар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Видеоларда тўйда кўплаб таниқли санъаткорлар иштирок этгани, маросим эса кўтаринки кайфиятда ўтгани акс этган.
Айниқса, актёр Мусулмон Юнусов ва унинг турмуш ўртоғи Моҳинурнинг тўйда меҳмон бўлгани тасвирланган лавҳа кўпчилик эътиборини тортди. Актёр хонандани самимий табриклаб, унга қарийб 1500 дона қизил атиргулдан иборат катта гулдаста совға қилган.
Кутилмаган совғадан Мафтуна Холмуродованинг ниҳоятда хурсанд бўлгани видеода яққол кўринади. Мазкур лавҳа ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олиниб, фойдаланувчилар хонандага бахт ва оилавий тотувлик тилакларини билдиришган.
Яна бир видеода эса келин-куёвнинг бир-бирига никоҳ узукларини тақиб, янги ҳаёт сари илк қадамларини қўйган лаҳзалари акс этган. Ушбу самимий ва таъсирли кадрлар ҳам ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинган.
…