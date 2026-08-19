Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)

·2·Маданият
Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)
Қисқача

“Шакира” тахаллуси билан танилган хонанда Мафтуна Холмуродованинг тўйи 18 август куни бўлиб ўтди ва у Алишер исмли йигит билан турмуш қурди. Тўйда актёр Мусулмон Юнусов хонандага қарийб 1500 дона қизил атиргулдан иборат катта гулдаста совға қилди. Маросимдан олинган видеоларда кўплаб таниқли санъаткорлар иштирок этгани, келин-куёв эса бир-бирига никоҳ узукларини таққани акс этган.

“Шакира” тахаллуси билан танилган хонанда Мафтуна Холмуродованинг тўйи кеча, 18 август куни бўлиб ўтди. Санъаткор Алишер исмли йигит билан турмуш қурган.

Тўй маросимидан олинган чиройли ва қизиқарли лавҳалар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Видеоларда тўйда кўплаб таниқли санъаткорлар иштирок этгани, маросим эса кўтаринки кайфиятда ўтгани акс этган.

Айниқса, актёр Мусулмон Юнусов ва унинг турмуш ўртоғи Моҳинурнинг тўйда меҳмон бўлгани тасвирланган лавҳа кўпчилик эътиборини тортди. Актёр хонандани самимий табриклаб, унга қарийб 1500 дона қизил атиргулдан иборат катта гулдаста совға қилган.

Кутилмаган совғадан Мафтуна Холмуродованинг ниҳоятда хурсанд бўлгани видеода яққол кўринади. Мазкур лавҳа ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олиниб, фойдаланувчилар хонандага бахт ва оилавий тотувлик тилакларини билдиришган.

Яна бир видеода эса келин-куёвнинг бир-бирига никоҳ узукларини тақиб, янги ҳаёт сари илк қадамларини қўйган лаҳзалари акс этган. Ушбу самимий ва таъсирли кадрлар ҳам ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)Бугун, 18:51Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этдиҲилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этдиБугун, 18:33Қаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олдиҚаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олдиБугун, 15:05Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)Кеча, 21:38 Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео) Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео)Кеча, 20:50Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)Кеча, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!