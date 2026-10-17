Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)
Хонанда Мафтуна Холмуродова Қирғизистонда бўлиб ўтадиган Шакира концертига бориши ва машҳур юлдуз билан учрашиши мумкинлигини маълум қилди. Санъаткор бу хабарни Instagram саҳифасида мухлислари билан бўлишди.
Мафтунанинг айтишича, аввалроқ кўплаб кузатувчилари ундан Бишкекда бўлиб ўтадиган Шакира концертига бориш-бормаслигини сўраган. Хонанда Қирғизистонда эса уни ҳеч ким танимаслиги мумкинлигини ўйлаб, умидини узганини айтди.
Бироқ кейинчалик Қирғизистондаги концерт ташкилотчилари унга кутилмаган таклиф билан чиқишган. Улар Мафтунани Шакира билан учраштиришга ёрдам беришларини айтишган. Бундан ташқари, концерт чипталари билан шуғулланувчилар ҳам унга чипта совға қилишларини билдиришган.
«Ўртоқлар, мен Шакира билан кўришишга кетяпман! Тўғрисини айтсам, яқинда Бишкекда концерт беришини эшитиб, кўпчилик мендан “Концертга борасизми?” деб сўраганди. Қирғизистонда эса мени ҳеч ким танимаса керак, деб умидимни узгандим.
Бугун эса жуда хурсанд бўлдим. Қирғизистондаги ташкилотчилар “Келинг, сизни Шакиранинг олдига олиб кирамиз”, дейишди. Жуда қувониб кетдим. Бунинг устига, чипта сотувчилари ҳам “Сизга чипта совға қиламиз, концертга кирасиз”, дейишди. Ўртоқлар, хурсандчилигимнинг чеки йўқ!» — деди Мафтуна Холмуродова.
Изоҳлар 0
…