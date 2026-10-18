Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)

·67·Маданият
Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)

Дунёга машҳур колумбиялик қўшиқчи Шакира 18 октябрга ўтар кечаси Қирғизистонга ташриф буюрди. Бу ҳақда Қирғизистоннинг Kabar давлат ахборот агентлиги хабар берди.

Санъаткор Бишкекдаги «Манас» халқаро аэропортида Қирғизистон президенти администрацияси ахборот сиёсати хизмати раҳбари Дайирбек Орунбеков ҳамда президент ишлар бошқарувчиси биринчи ўринбосари Бообек Салимжанов томонидан кутиб олинди.

Бугун, 18 октябрь куни соат 19:00 да Бишкек Арена стадионида Шакиранинг Las Mujeres Ya No Lloran World Tour жаҳон гастрол сафари доирасидаги концерти бўлиб ўтади. Бу хонанданинг Марказий Осиёдаги илк концерти ҳисобланади.

Томошабинлар "Hips Don’t Lie", "Waka Waka" ва "Whenever", "Wherever" каби машҳур хитлар ҳамда хонанданинг янги қўшиқларини тинглашлари кутилмоқда.

ШакираКиргизстанБишкекLas Mujeres Ya No Lloran World Tour
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқдаШакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқда1 октябр 12:40Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)Кеча 17:02Қирғизистон илк миллий сунъий йўлдошини коинотга учирди: Садир Жапаров шахсан кузатдиҚирғизистон илк миллий сунъий йўлдошини коинотга учирди: Садир Жапаров шахсан кузатди2 октябр 12:39Тимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирдиТимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирди24 сентябр 18:31Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)19 август 21:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда