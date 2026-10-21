Мафтуна Холмуродованинг Шакира билан тушган сурати мухлислар эътиборида (фото, видео)

·119·Маданият
Мафтуна Холмуродованинг Шакира билан тушган сурати мухлислар эътиборида (фото, видео)

Хонанда Мафтуна Холмуродова 18 октябрь куни Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳридаги «Бишкек Арена» стадионида бўлиб ўтган Шакира концертида иштирок этди. Санъаткор ўзининг Instagram саҳифасида жаҳон юлдузи билан бирга тушган суратини эълон қилди.

Колумбиялик машҳур хонанда Шакира Бишкекда «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» номли жаҳон гастрол сафари доирасида концерт берди. Ушбу чиқиш унинг Марказий Осиёдаги илк концерти бўлди.

Мафтуна Холмуродова Шакира билан тушган суратига изоҳ қолдирар экан, унга яна бир бор учрашиш истагини билдирди.

Ikki ayol binoning ichida selfi tushmoqda, ulardan biri mo'ynali telpakda.

«Шакира, биз яна кўришамиз! Чунки ҳали орзуим амалга ошмади», — деб ёзди хонанда.

Санъаткорнинг бу сўзлари унинг Шакира билан боғлиқ ҳали амалга ошмаган орзуси борлигига ишора қилди. Бироқ Мафтуна Холмуродова айнан қандай орзуни назарда тутганига аниқлик киритмаган.

Мавтуна ХолмуродоваШакираБишкек АренаЛас Мужерес Я Но Ллоран Уорлд Тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бишкекдаги концертда Шакиранинг кўзойнагини илиб олган қиз уни қиммат нархга сотмоқчи!Бишкекдаги концертда Шакиранинг кўзойнагини илиб олган қиз уни қиммат нархга сотмоқчи!Кеча 14:33Марказий Осиёда тарихий шоу: Дунё юлдузи Шакира Бишкекда концерт берди (видео)Марказий Осиёда тарихий шоу: Дунё юлдузи Шакира Бишкекда концерт берди (видео)Кеча 08:17Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)Шакира Қирғизистонга келди: бугун Бишкекда концерт беради (видео)18 октябр 12:46Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)Мафтуна Холмуродова Шакира билан учрашиши мумкин (видео)17 октябр 17:02Шакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқдаШакира Марказий Осиёга илк бор ташриф буюради: Бишкекда концерт бериши кутилмоқда1 октябр 12:40Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)19 август 21:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди