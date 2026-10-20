Ибн Синонинг 1050 йиллиги муносабати билан халқаро мукофот таъсис этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда Абу Али ибн Сино таваллудининг 1050 йиллиги муносабати билан «Ибн Сино» халқаро мукофотини таъсис этиш ва 2030 йилга қадар кенг кўламли чора-тадбирларни амалга ошириш режалаштирилмоқда.
- Вазирлар Маҳкамасининг 575-сон қарорига кўра, алломанинг асарларини ўзбек тилига таржима қилиш, хориждаги қўлёзмаларни жамлаш ҳамда 2026 йилда Тошкентда халқаро илмий конференсия ўтказиш кўзда тутилган.
Ўзбекистонда Абу Али ибн Сино таваллудининг 1050 йиллиги муносабати билан «Ибн Сино» халқаро мукофотини таъсис этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда 19 октябрь куни қабул қилинган Вазирлар Маҳкамасининг 575-сон қарорида белгиланган.
Қарор билан 2030 йилда нишонланадиган аллома таваллудининг 1050 йиллигига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича чора-тадбирлар режаси — «йўл харитаси» тасдиқланган.
Унга кўра, 2026 йил октябрь ойида Тошкент шаҳрида «Ибн Сино — Ғарб ва Шарқ фалсафий тафаккурининг буюк намояндаси» мавзусида халқаро илмий конференция ўтказиш режалаштирилган. Шунингдек, олий тиббий таълим муассасалари, илмий марказлар, кутубхоналар ҳамда даволаш-профилактика муассасаларида илмий-амалий анжуманлар, кўргазмалар ва очиқ маърузалар ташкил этилади.
Режа доирасида хорижий мамлакатларга илмий экспедициялар уюштирилиб, чет элларда сақланаётган Ибн Сино қўлёзмаларини жамлаш кўзда тутилган. Алломанинг «Мўжаз ал-Қонун», «Қонунча», «Ал-Ишорат ва ат-танбиҳот», «Донишнома», «Китоб аш-Шифо» ва «Шарқ фалсафаси» асарлари ўзбек тилига таржима қилиниб, уларнинг босма ҳамда электрон нашрлари тайёрланади.
Ҳужжатда Бухоро давлат тиббиёт институти ҳузурида давлат муассасаси шаклида Абу Али ибн Сино илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш тўғрисидаги таклиф ҳам маъқулланган.
Марказ Ибн Сино тиббий меросини ўрганиш, тадқиқот натижаларини замонавий тиббиётда қўллаш, аллома асарлари ва қўлёзмаларини жамлаш ҳамда ўзбек тилига таржима қилиш билан шуғулланади. Қўлёзмаларнинг электрон платформасини яратиш, тиббиёт ходимлари ва тиббиёт тарихи билан қизиқувчилар учун ўқув курслари ҳамда маҳорат дарсларини ташкил этиш ҳам марказнинг вазифалари қаторига киради.
Марказ фаолияти Бухоро давлат тиббиёт институтининг бюджетдан ташқари маблағлари, халқаро молия институтлари грантлари, пулли хизматлардан тушадиган маблағлар, ҳомийлик хайриялари ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштирилади.
Изоҳлар 0
…