Ибн Синонинг 1050 йиллиги муносабати билан халқаро мукофот таъсис этилади

·26·Маданият
Ибн Синонинг 1050 йиллиги муносабати билан халқаро мукофот таъсис этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда Абу Али ибн Сино таваллудининг 1050 йиллиги муносабати билан «Ибн Сино» халқаро мукофотини таъсис этиш ва 2030 йилга қадар кенг кўламли чора-тадбирларни амалга ошириш режалаштирилмоқда.
  • Вазирлар Маҳкамасининг 575-сон қарорига кўра, алломанинг асарларини ўзбек тилига таржима қилиш, хориждаги қўлёзмаларни жамлаш ҳамда 2026 йилда Тошкентда халқаро илмий конференсия ўтказиш кўзда тутилган.

Ўзбекистонда Абу Али ибн Сино таваллудининг 1050 йиллиги муносабати билан «Ибн Сино» халқаро мукофотини таъсис этиш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда 19 октябрь куни қабул қилинган Вазирлар Маҳкамасининг 575-сон қарорида белгиланган.

Қарор билан 2030 йилда нишонланадиган аллома таваллудининг 1050 йиллигига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича чора-тадбирлар режаси — «йўл харитаси» тасдиқланган.

Унга кўра, 2026 йил октябрь ойида Тошкент шаҳрида «Ибн Сино — Ғарб ва Шарқ фалсафий тафаккурининг буюк намояндаси» мавзусида халқаро илмий конференция ўтказиш режалаштирилган. Шунингдек, олий тиббий таълим муассасалари, илмий марказлар, кутубхоналар ҳамда даволаш-профилактика муассасаларида илмий-амалий анжуманлар, кўргазмалар ва очиқ маърузалар ташкил этилади.

Режа доирасида хорижий мамлакатларга илмий экспедициялар уюштирилиб, чет элларда сақланаётган Ибн Сино қўлёзмаларини жамлаш кўзда тутилган. Алломанинг «Мўжаз ал-Қонун», «Қонунча», «Ал-Ишорат ва ат-танбиҳот», «Донишнома», «Китоб аш-Шифо» ва «Шарқ фалсафаси» асарлари ўзбек тилига таржима қилиниб, уларнинг босма ҳамда электрон нашрлари тайёрланади.

Ҳужжатда Бухоро давлат тиббиёт институти ҳузурида давлат муассасаси шаклида Абу Али ибн Сино илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш тўғрисидаги таклиф ҳам маъқулланган.

Марказ Ибн Сино тиббий меросини ўрганиш, тадқиқот натижаларини замонавий тиббиётда қўллаш, аллома асарлари ва қўлёзмаларини жамлаш ҳамда ўзбек тилига таржима қилиш билан шуғулланади. Қўлёзмаларнинг электрон платформасини яратиш, тиббиёт ходимлари ва тиббиёт тарихи билан қизиқувчилар учун ўқув курслари ҳамда маҳорат дарсларини ташкил этиш ҳам марказнинг вазифалари қаторига киради.

Марказ фаолияти Бухоро давлат тиббиёт институтининг бюджетдан ташқари маблағлари, халқаро молия институтлари грантлари, пулли хизматлардан тушадиган маблағлар, ҳомийлик хайриялари ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштирилади.

Абу Али ибн СиноИбн Сино халқаро мукофотиБухоро давлат тиббиёт институтиИбн Сино илмий-тадқиқот маркази
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда21 сентябр 17:01Моника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаётиМоника Беллуччи 62 ёшда: унинг кино ортидаги ҳаёти1 октябр 21:02Голливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурдиГолливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурди3 октябр 01:17Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир10 октябр 14:03Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда22 сентябр 10:07Ўзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфиЎзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфи30 сентябр 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди