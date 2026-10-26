Шавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирди

·0·Маданият
Шавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев 26 октябр куни «Ўзбекфилм» киностудиясига ташриф буюриб, Абу Али ибн Синонинг болалик йилларига бағишланган «Ҳусайн» тарихий-бадиий филмининг суратга олиш жараёни билан танишди.
  • Болалар контентини ривожлантириш маркази буюртмаси асосида яратилаётган мазкур лойиҳа ёш авлодда илмга интилиш ва миллий ғурур туйғуларини шакллантиришни мақсад қилган.

Президент Шавкат Мирзиёев 26 октябрь куни Тошкентдаги «Ўзбекфильм» киностудиясига ташриф буюриб, буюк мутафаккир ва табиб Абу Али ибн Синонинг болалик йилларига бағишланган «Ҳусайн» тарихий-бадиий фильмининг суратга олиш майдони билан яқиндан танишди.

Болалар контентини ривожлантириш маркази буюртмаси асосида тасвирга олинаётган ушбу йирик лойиҳа ёш авлод қалбида илмга интилиш, миллий ғурур ва аждодлар меросига эҳтиром туйғуларини шакллантиришни мақсад қилган.

XI аср муҳити қайта тикланди: Ноёб декорациялар ва тарихий манзаралар

Фильм учун «Ўзбекфильм» павильонларида аллома яшаб ижод этган давр муҳитини тўлиқ қайта тиклашга алоҳида эътибор қаратилган:

  • Қадимий шаҳар қиёфаси: Суратга олиш майдонида ўрта асрларга хос муҳташам шаҳар деворлари, қадимий кўчалар ҳамда гавжум шарқ бозорларининг ноёб декорациялари барпо этилган;

  • Давр либослари ва буюмлар: Давлат раҳбари суратга олиш жараёнида фойдаланилаётган тарихий либослар, маиший анжомлар ва қўлёзмалар билан танишди;

  • Ишончлилик ва юқори сифат: Президент барпо этилган муҳитни юқори баҳолаб, бу изланишлар экранда тарихий ҳақиқатни ишонарли гавдалантиришга хизмат қилишини алоҳида эътироф этди.

Шавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирди

«Ҳусайн» фильми: Сюжет ва бош ғоя

Мазкур тарихий-бадиий картина оддий болакайдан дунё тан олган аллома даражасигача бўлган машаққатли ва ибратли йўлни тасвирлайди:

  • Илм ва табобатга муҳаббат: Фильмда ёш Ҳусайн ибн Абдуллоҳнинг болаликдан табобат сирларига бўлган чексиз қизиқиши, ноёб зеҳни ва мутолаага иштиёқи акс эттирилади;

  • Устозга садоқат ва инсонпарварлик: Сюжетда бўлажак ҳакимнинг устозларига бўлган ҳурмати, одоб-ахлоқи ва инсонларга даво улашишдек олижаноб мақсадлари ёш томошабинлар учун тушунарли ва таъсирли тилда кўрсатиб берилади;

  • Маънавий тарбия воситаси: Фильм болаларда илм олишга иштиёқ, ватанпарварлик ва юксак инсоний фазилатларни тарбиялашда муҳим дастуриламал бўлиши кўзда тутилган.

Шавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирди

1050 йиллик юбилей ва 2030 йилгача мўлжалланган «йўл харитаси»

Лойиҳа Абу Али ибн Сино меросини халқаро ва миллий миқёсда кенг оммалаштириш бўйича тизимли режанинг бир қисмидир:

  • Давлат стратегик режаси: Фильмни яратиш Абу Али ибн Сино илмий меросини чуқур ўрганиш ва тарғиб этиш бўйича 2030 йилгача белгиланган махсус «йўл харитаси»га киритилган;

  • Буюк таваллудга тайёргарлик: Ушбу асар аллома таваллудининг 1050 йиллик катта тўйига муносиб ижодий туҳфа бўлиши кутилмоқда;

  • Давлат раҳбарининг қўллови: Мулоқот сўнгида Президент миллий руҳдаги тарихий фильмларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш янада кенгайтирилишини таъкидлаб, ижодий гуруҳга улкан муваффақиятлар тилади.

Шавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирди

«Ҳусайн» тарихий фильми паспорти

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Фильм номи

«Ҳусайн»

Жанри

Тарихий-бадиий, биографик

Бош қаҳрамон

Ёш Абу Али ибн Сино (Ҳусайн ибн Абдуллоҳ)

Буюртмачи

Болалар контентини ривожлантириш маркази

Суратга олиш жойи

«Ўзбекфильм» киностудияси

Аҳамияти

Ибн Синонинг 1050 йиллик юбилейига тайёргарлик лойиҳаси

Шавкат МирзиёевЎзбекфильмҲусайн фильмиАбу Али ибн Сино
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда21 сентябр 17:01Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Шавкат Мирзиёевдан очиқ иқрор: “Қишлоқда ўсганман, у кунларни ҳеч қачон унутмайман”Бугун 20:57Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга Президент совғаси сифатида 3 хонали уй берилди (видео)Бугун 20:41«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қурилади«Ўзбекфильм» ҳудудида замонавий кино шаҳарчаси қуриладиБугун 20:20Президент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиПрезидент «Ўзбекфильм»да миллий кино мероси ҳақида гапирдиБугун 20:08Ибн Синонинг 1050 йиллиги муносабати билан халқаро мукофот таъсис этиладиИбн Синонинг 1050 йиллиги муносабати билан халқаро мукофот таъсис этилади20 октябр 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир