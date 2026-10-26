Шавкат Мирзиёев “Ҳусайн” тарихий фильмининг суратга олиш жараёнини кўздан кечирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев 26 октябр куни «Ўзбекфилм» киностудиясига ташриф буюриб, Абу Али ибн Синонинг болалик йилларига бағишланган «Ҳусайн» тарихий-бадиий филмининг суратга олиш жараёни билан танишди.
- Болалар контентини ривожлантириш маркази буюртмаси асосида яратилаётган мазкур лойиҳа ёш авлодда илмга интилиш ва миллий ғурур туйғуларини шакллантиришни мақсад қилган.
Президент Шавкат Мирзиёев 26 октябрь куни Тошкентдаги «Ўзбекфильм» киностудиясига ташриф буюриб, буюк мутафаккир ва табиб Абу Али ибн Синонинг болалик йилларига бағишланган «Ҳусайн» тарихий-бадиий фильмининг суратга олиш майдони билан яқиндан танишди.
Болалар контентини ривожлантириш маркази буюртмаси асосида тасвирга олинаётган ушбу йирик лойиҳа ёш авлод қалбида илмга интилиш, миллий ғурур ва аждодлар меросига эҳтиром туйғуларини шакллантиришни мақсад қилган.
XI аср муҳити қайта тикланди: Ноёб декорациялар ва тарихий манзаралар
Фильм учун «Ўзбекфильм» павильонларида аллома яшаб ижод этган давр муҳитини тўлиқ қайта тиклашга алоҳида эътибор қаратилган:
Қадимий шаҳар қиёфаси: Суратга олиш майдонида ўрта асрларга хос муҳташам шаҳар деворлари, қадимий кўчалар ҳамда гавжум шарқ бозорларининг ноёб декорациялари барпо этилган;
Давр либослари ва буюмлар: Давлат раҳбари суратга олиш жараёнида фойдаланилаётган тарихий либослар, маиший анжомлар ва қўлёзмалар билан танишди;
Ишончлилик ва юқори сифат: Президент барпо этилган муҳитни юқори баҳолаб, бу изланишлар экранда тарихий ҳақиқатни ишонарли гавдалантиришга хизмат қилишини алоҳида эътироф этди.
«Ҳусайн» фильми: Сюжет ва бош ғоя
Мазкур тарихий-бадиий картина оддий болакайдан дунё тан олган аллома даражасигача бўлган машаққатли ва ибратли йўлни тасвирлайди:
Илм ва табобатга муҳаббат: Фильмда ёш Ҳусайн ибн Абдуллоҳнинг болаликдан табобат сирларига бўлган чексиз қизиқиши, ноёб зеҳни ва мутолаага иштиёқи акс эттирилади;
Устозга садоқат ва инсонпарварлик: Сюжетда бўлажак ҳакимнинг устозларига бўлган ҳурмати, одоб-ахлоқи ва инсонларга даво улашишдек олижаноб мақсадлари ёш томошабинлар учун тушунарли ва таъсирли тилда кўрсатиб берилади;
Маънавий тарбия воситаси: Фильм болаларда илм олишга иштиёқ, ватанпарварлик ва юксак инсоний фазилатларни тарбиялашда муҳим дастуриламал бўлиши кўзда тутилган.
1050 йиллик юбилей ва 2030 йилгача мўлжалланган «йўл харитаси»
Лойиҳа Абу Али ибн Сино меросини халқаро ва миллий миқёсда кенг оммалаштириш бўйича тизимли режанинг бир қисмидир:
Давлат стратегик режаси: Фильмни яратиш Абу Али ибн Сино илмий меросини чуқур ўрганиш ва тарғиб этиш бўйича 2030 йилгача белгиланган махсус «йўл харитаси»га киритилган;
Буюк таваллудга тайёргарлик: Ушбу асар аллома таваллудининг 1050 йиллик катта тўйига муносиб ижодий туҳфа бўлиши кутилмоқда;
Давлат раҳбарининг қўллови: Мулоқот сўнгида Президент миллий руҳдаги тарихий фильмларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш янада кенгайтирилишини таъкидлаб, ижодий гуруҳга улкан муваффақиятлар тилади.
«Ҳусайн» тарихий фильми паспорти
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Фильм номи
«Ҳусайн»
Жанри
Тарихий-бадиий, биографик
Бош қаҳрамон
Ёш Абу Али ибн Сино (Ҳусайн ибн Абдуллоҳ)
Буюртмачи
Болалар контентини ривожлантириш маркази
Суратга олиш жойи
«Ўзбекфильм» киностудияси
Аҳамияти
Ибн Синонинг 1050 йиллик юбилейига тайёргарлик лойиҳаси
Изоҳлар 0
…