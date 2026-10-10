Икром Али хонанда Ёдгор Мирзажоновдан яхши кўрган қизини қизғанганини айтди (видео)

·51·Маданият
Икром Али хонанда Ёдгор Мирзажоновдан яхши кўрган қизини қизғанганини айтди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Наво афсонаси Икром Али билан" дастурида Икром Али ёшлигида севган қизи Ёдгор Мирзажоновнинг "Сени қизғонаман" қўшиғини тинглагани, бу эса уни хонандадан қизғанишига сабаб бўлганини айтиб берди.
  • Ёдгор Мирзажонов эса ўша пайтда қизларнинг унга мухлислик қилиши айрим йигитларга ёқмаганини ва улар уни ёмон кўришганини таъкидлади.

Наво афсонаси Икром Али билан” дастурида таниқли хонанда Ёдгор Мирзажонов меҳмон бўлди. Суҳбат давомида бошловчи Икром Али ёшлигида севган қизи хонанданинг “Сени қизғонаман” қўшиғини кўп тинглагани, ҳатто шу сабабли яхши кўрган қизини хонандадан қизғанганини эслаб айтиб берди.

“Менинг яхши кўрган қизим 'Сени қизғонаман' деган қўшиғингизни эшитиб юрарди. Мен эса уни сиздан қизғанардим, жаҳлим чиқарди. Лекин уни хурсанд қилиш учун опамдан откриткаларингизни сездирмай олиб, унга олиб бориб берардим. Аслида, сиздан жуда қаттиқ қизғанардим”, — деди Икром Али.

Ёдгор Мирзажонов эса ўша пайтларда қизларнинг унга мухлислик қилиши айрим йигитларга ёқмаганини таъкидлади.

“Йигитлар мени ёмон кўрарди. Қаерга борсам ҳам, менга қаттиқ қарашарди”, — деди хонанда.

Икром Алининг айтишича, Ёдгор Мирзажоновнинг мухлислари орасида ёш қизлар жуда кўп бўлган. Улар санъаткорни шу қадар яхши кўришганки, бу ҳолат ўша қизларнинг йигитларида рашк уйғотган.

“Ёш аудитория, ёш қизлар сизнинг жуда ашаддий мухлисларингиз эди. Санъаткорни яхши кўриш бошқа, лекин биз ўша қизларни яхши кўрадиган йигитлар сифатида бундан жаҳлимиз чиқарди. Ўша 'Сени қизғонаман' қўшиғини ҳам унга атаб айтардим”, — дея эслади режиссёр.

Суҳбат давомида Икром Али яна бир қизиқ воқеани айтиб берди. Унинг сўзларига кўра, туғишган опаси Дилфуза хонандага қарийб бир километр узунликда хат ёзган. Режиссёр Ёдгор Мирзажоновнинг концертларида ҳам мухлисларидан келган шундай узун мактубларни кўрганини таъкидлади.

Икром Али ўша даврда хонандага мухлислик қилиш ниҳоятда кучли бўлганини, бундай ҳолатни ўз опаси ва севган қизида ҳам кўрганини айтди. Шундан сўнг у хонандадан мухлислари ёзган мактубларни ўқиган-ўқимагани ҳақида сўради.

“Ҳа, албатта”, — деб жавоб берди Ёдгор Мирзажонов.

Суҳбат парчаси ижтимоий тармоқларда ҳам эътибор қозонди. Изоҳларда айрим фойдаланувчилар ўзлари ҳам хонанданинг мухлиси бўлганини ёзиб қолдирди.

Икром АлиЁдгор МирзажоновНаво афсонасиСени қизғонаман
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баҳора Арслонова кутилмаган тан олиши билан ҳайратга солди (видео)Баҳора Арслонова кутилмаган тан олиши билан ҳайратга солди (видео)6 июн 03:42Али Отажонов оиласида қўшалоқ қувонч: хонанда эгизак фарзандли бўлди!Али Отажонов оиласида қўшалоқ қувонч: хонанда эгизак фарзандли бўлди!8 октябр 14:42Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда22 сентябр 10:07Шоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этдиШоир Икром Отамурод 75 ёшида вафот этди14 июл 05:25Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари10 сентябр 13:18Таниқли актёр Ўткир Менглиев қизини узатдиТаниқли актёр Ўткир Менглиев қизини узатди21 сентябр 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар