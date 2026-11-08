Амирхон Умаров тўйи яқинда бўлганлигига қарамай яна эфир ва лойиҳаларга қайтмоқда (видео)
Телебошловчи Амирхон Умаров тўй билан боғлиқ қувончли кунлардан кейин одатий иш фаолиятини давом эттиришга киришди. У ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида янги видеони жойлаб, мухлисларига яна ишга қайтганини маълум қилди.
Бошловчи ўз изоҳида тўй тантаналари, унутилмас лаҳзалар ва қувончли кунлар ортда қолганини таъкидлади. Энди эса унинг олдида янги вазифалар, лойиҳалар ва амалга оширилиши керак бўлган режалар турганини билдирди.
Амирхон Умаров иш жараёнига қайтиши ортида катта жамоа ва масъулият борлигини ҳам алоҳида қайд этди. Унинг сўзларига кўра, эфирлар, янги лойиҳалар ҳамда биргаликда фаолият юритаётган инсонлар уни кутмоқда.
«Ҳаёт гўзал, аммо масъулият ҳамиша ўз вақтида эшик қоқади», дея ёзган телебошловчи энди яна ишга киришишга тайёрлигини билдирди. Шунингдек, олдинда уни катта режалар ва янги марралар кутаётганини таъкидлади.
Изоҳлар 0
…