Амирхон Умаров тўйи яқинда бўлганлигига қарамай яна эфир ва лойиҳаларга қайтмоқда (видео)

·0·Маданият
Амирхон Умаров тўйи яқинда бўлганлигига қарамай яна эфир ва лойиҳаларга қайтмоқда (видео)

Телебошловчи Амирхон Умаров тўй билан боғлиқ қувончли кунлардан кейин одатий иш фаолиятини давом эттиришга киришди. У ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида янги видеони жойлаб, мухлисларига яна ишга қайтганини маълум қилди.

Бошловчи ўз изоҳида тўй тантаналари, унутилмас лаҳзалар ва қувончли кунлар ортда қолганини таъкидлади. Энди эса унинг олдида янги вазифалар, лойиҳалар ва амалга оширилиши керак бўлган режалар турганини билдирди.

Амирхон Умаров иш жараёнига қайтиши ортида катта жамоа ва масъулият борлигини ҳам алоҳида қайд этди. Унинг сўзларига кўра, эфирлар, янги лойиҳалар ҳамда биргаликда фаолият юритаётган инсонлар уни кутмоқда.

«Ҳаёт гўзал, аммо масъулият ҳамиша ўз вақтида эшик қоқади», дея ёзган телебошловчи энди яна ишга киришишга тайёрлигини билдирди. Шунингдек, олдинда уни катта режалар ва янги марралар кутаётганини таъкидлади.

Амирхон УмаровЎзбек шоу-бизнесиТелебошловчи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амирхон Умаровнинг тўйидаги "торт кесиш маросими" эътибор тортди (видео)Амирхон Умаровнинг тўйидаги "торт кесиш маросими" эътибор тортди (видео)3 ноябр 10:01Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)Амирхон Умаров оила қурмоқда: бошловчи қувончли хабарни эълон қилди! (видео)1 ноябр 11:25Амирхон Умаровнинг тўйидаги унутилмас лаҳзалар: "келин салом" ва "оналарга гул тақдим этиш" (видео)Амирхон Умаровнинг тўйидаги унутилмас лаҳзалар: "келин салом" ва "оналарга гул тақдим этиш" (видео)3 ноябр 14:20Амирхон Умаров оила қурди: тўйидан видеолар тарқалди (видео)Амирхон Умаров оила қурди: тўйидан видеолар тарқалди (видео)3 ноябр 09:50Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг кўз ёшлари тармоқларда мухлисларини ҳавотирга солди ( видео)Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг кўз ёшлари тармоқларда мухлисларини ҳавотирга солди ( видео)26 октябр 15:15Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)21 октябр 14:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди