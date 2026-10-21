Нилуфар Усмонова онасига айтгиси келадиган гапларни ошкор қилди: «Мени эркаланг, дегим келади» (видео)
Хонанда Нилуфар Усмонова “Хуш келибсиз” дастурида меҳмон бўлиб, онасига бўлган меҳрини ва унга айтгиси келадиган, аммо кўпинча ичида сақлаб қоладиган гаплари ҳақида сўзлаб берди.
Санъаткор онасига эркалангиси келишини ҳам яширмади. Унинг айтишича, онасини хафа қилиб қўйишдан ёки кўнглига озор беришдан чўчигани учун кўп нарсани айтмайди.
“Аямга кўп нарсаларни айтгим келади. Лекин бирор гапим билан хафа қилиб қўймай, кўнгилларини оғритмай, дейман. Шунинг учун кўп нарсани айтмайман. Лекин, ая, сизни яхши кўраман, жонимдан ортиқ кўраман. Сизсиз бўлмайди, яшолмайман. Мени эркаланг, дегим келади”, — деди Нилуфар Усмонова кулиб.
Хонанданинг самимий иқрорлари ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларида ҳам илиқ таассурот қолдирди. Изоҳларда кўпчилик унинг сўзларини қўллаб-қувватлаб, она меҳрига бўлган эҳтиёж ҳар қандай ёшда ҳам сақланиб қолишини таъкидлади.
Изоҳлар 0
…