Нилуфар Усмонова онасига айтгиси келадиган гапларни ошкор қилди: «Мени эркаланг, дегим келади» (видео)

·3·Маданият
Нилуфар Усмонова онасига айтгиси келадиган гапларни ошкор қилди: «Мени эркаланг, дегим келади» (видео)

Хонанда Нилуфар УсмоноваХуш келибсиз” дастурида меҳмон бўлиб, онасига бўлган меҳрини ва унга айтгиси келадиган, аммо кўпинча ичида сақлаб қоладиган гаплари ҳақида сўзлаб берди.

Санъаткор онасига эркалангиси келишини ҳам яширмади. Унинг айтишича, онасини хафа қилиб қўйишдан ёки кўнглига озор беришдан чўчигани учун кўп нарсани айтмайди.

“Аямга кўп нарсаларни айтгим келади. Лекин бирор гапим билан хафа қилиб қўймай, кўнгилларини оғритмай, дейман. Шунинг учун кўп нарсани айтмайман. Лекин, ая, сизни яхши кўраман, жонимдан ортиқ кўраман. Сизсиз бўлмайди, яшолмайман. Мени эркаланг, дегим келади”, — деди Нилуфар Усмонова кулиб.

Хонанданинг самимий иқрорлари ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларида ҳам илиқ таассурот қолдирди. Изоҳларда кўпчилик унинг сўзларини қўллаб-қувватлаб, она меҳрига бўлган эҳтиёж ҳар қандай ёшда ҳам сақланиб қолишини таъкидлади.

Хонанда Нилуфар УсмоноваХуш келибсизОнага муҳаббат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълум11 сентябр 01:15«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраск)«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраск)31 август 06:21Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)20 сентябр 12:17Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашевдан “Анори дона” — мухлислар қалбини забт этдиНилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашевдан “Анори дона” — мухлислар қалбини забт этди12 май 15:00Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)8 июн 11:26Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...7 июн 22:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди