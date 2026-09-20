Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)
Хонанда Нилуфар Усмонова мухлисларига навбатдаги янги қўшиғини тақдим этди. “Сени эслайман” деб номланган тарона 18 сентябрь куни хонанданинг YouTube каналида намойиш этилди.
Ҳозирча қўшиқ аудио шаклида тақдим этилган бўлиб, унга видеоклип ишланмаган. Хонанда янги таронаси орқали яна бир бор тингловчилар эътиборини тортди.
“Сени эслайман” қўшиғи тингловчилар томонидан илиқ кутиб олинди. YouTube'даги изоҳларда мухлислар хонанданинг ижодига ижобий фикрлар билдириб, янги тарона ҳақидаги самимий таассуротларини қолдирмоқда.
Нилуфар Усмонова эса ижодий фаолиятини давом эттириб, янги қўшиқлари билан мухлисларини хурсанд қилишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…