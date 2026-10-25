Нилуфар Усмонованинг “Салом севги” таронаси тингловчилар эътиборига тушди (аудио)

·43·Маданият
Нилуфар Усмонованинг “Салом севги” таронаси тингловчилар эътиборига тушди (аудио)

Хонанда Нилуфар Усмонова 23 октабр куни “Салом севги” номли янги қўшиғини мухлислари ҳукмига ҳавола этди. Севги мавзусига бағишланган тарона тингловчилар орасида илиқ кутиб олиниб, ижобий фикрлар билдирилмоқда.

Қўшиқ хонанданинг YouTube каналига жойланганидан бир кун ҳам ўтмай, 30 мингдан ортиқ марта тингланди. Бу эса янги таронага бўлган қизиқиш борлигини кўрсатади.

“Салом севги” қўшиғида муҳаббат ва унга боғлиқ ҳис-туйғулар куйланади. Хонанданинг мухлислари эса янги тарона ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашмоқда.

Сиз ҳам Нилуфар Усмонованинг янги қўшиғини тингладингизми? Агар тинглаган бўлсангиз, уни 1 баллдан 10 баллгача баҳолаш имконияти бўлса, неччи балл қўйган бўлардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!

Нилуфар УсмоноваСалом севгиЎзбек эстрадаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)Нилуфар Усмоновадан мухлисларига янги тарона: “Сени эслайман” (аудио)20 сентябр 12:17Ботир Қодировнинг “Ошиқман” таронаси илиқ кутиб олинди (видео)Ботир Қодировнинг “Ошиқман” таронаси илиқ кутиб олинди (видео)6 октябр 05:59Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълум11 сентябр 01:15Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!31 май 15:51Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)4 июл 18:32Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)Жалолиддин Аҳмадалиев “Баҳор ёмғирлари” билан мухлислар қаршисида (аудио)12 июл 19:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир