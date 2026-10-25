Нилуфар Усмонова онаси ҳақида гапириб, кўзга ёш келтирадиган қўрқувини ошкор қилди (видео)

·68·Маданият
Нилуфар Усмонова онаси ҳақида гапириб, кўзга ёш келтирадиган қўрқувини ошкор қилди (видео)

Хонанда Нилуфар Усмонова интервюларидан бирида онасига бўлган меҳр-муҳаббати ва уни йўқотиб қўйишдан қўрқиши ҳақида сўзлаб берди. Санъаткор онасининг узоқ умр кўриши, доимо соғлом ва тетик бўлишини исташини айтиб, кўнглидаги кечинмалар билан ўртоқлашди.

“Мен Аллоҳдан битта нарсани сўрайман: аямнинг умри узоқ бўлсин. Охирги нафасларигача соғлом бўлиб, ўзларини ўзлари эплайдиган, доимо тетик бўлсинлар. Аллоҳдан охиригача хайрли ва узоқ умр беришини сўрайман.

Баъзан кечаси ётганимда қўрқиб кетаман. «Эртага мен нима қиламан?» деган ўй келади. Айниқса, вилоятга ёки бошқа жойга кетганимда шундай бўлади. Тенгдошларимиздан бирортасининг ота-онаси вафот этганини эшитсам, бу менга қаттиқ таъсир қилади.

Баъзан кечқурун кўнглим ғаш бўлиб, аямга ёзиб қўяман. Бомдод пайтида жавоб берадилар. «Думалоқ видео ташланг», дейман. «Нима хоҳлайсан?» деб видео юборадилар. Шунда кўнглимдаги хавотир бироз босилади”, — деди хонанда.

Нилуфар Усмонова суҳбат давомида барча ота-оналарга узоқ умр, мустаҳкам соғлиқ ва хотиржамлик тилади. У ҳеч кимнинг ота-онаси бевақт ҳаётдан кўз юммаслигини, фарзандлар доимо уларнинг меҳридан баҳраманд бўлиб яшашини исташини билдирди.

Хонанданинг самимий сўзлари кузатувчиларга ҳам таъсир қилди. Изоҳларда кўпчилик унинг фикрларини қўллаб-қувватлаб, ота-оналаримиз доимо соғ-омон бўлиб, бахтимизга узоқ умр кўришларини тиламоқда.

Нилуфар УсмоноваЎзбек эстрадасиЮлдуз Усмонова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нилуфар Усмонованинг “Салом севги” таронаси тингловчилар эътиборига тушди (аудио)Нилуфар Усмонованинг “Салом севги” таронаси тингловчилар эътиборига тушди (аудио)Бугун 16:53Янги автомобил олган Юлдуз Усмонова эскисини қизига берди (видео)Янги автомобил олган Юлдуз Усмонова эскисини қизига берди (видео)16 июн 23:49Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)8 июн 11:26Нилуфар Усмонова онасига айтгиси келадиган гапларни ошкор қилди: «Мени эркаланг, дегим келади» (видео)Нилуфар Усмонова онасига айтгиси келадиган гапларни ошкор қилди: «Мени эркаланг, дегим келади» (видео)21 октябр 22:58Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълум11 сентябр 01:15«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраск)«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраск)31 август 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир